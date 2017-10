Slik skal Airbus unngå en ny Turøy-ulykke

Videoen ble publisert tidligere denne uka, men ble vist frem på Solakonferansen for noen uker siden. I denne forteller Airbus at det å finne årsaken til ulykken og hindre at det kan skje igjen, har vært selskapets førsteprioritet. Et Airbus H225 Superpuma-helikopter styrtet ved Turøy i Hordaland 29. april 2016, noe som kostet 13 mennesker livet.

I videoen forklares det at 23.000 omdreininger i minuttet fra motoren skal bremses ned til rotorens 265 omdreininger i minuttet i girkassen. På innsiden av girkassen er det en serie reduksjonstrinn, der et solgir og åtte planetgir er sentrale. Det var et brudd i et planetgir som førte til den fatale ulykken. I videoen vises det at det var slitasje som gjorde at giret sprakk.

Airbus forklarer så videre hvorfor det ikke skal kunne skje igjen.

Tiltak

Dette er tiltakene til Airbus for å unngå slike ulykker igjen:

Ifølge Airbus kunne ikke slitasjen som førte til at planetgiret sprakk, oppdages med datidens inspeksjonsrutiner. Nå er inspeksjonsrutinene endret og girkassen inspiseres mye oftere

Maksimum operasjonstid har blitt fire ganger mindre. Tidligere kunne altså utstyret brukes fire ganger lengre enn det kan i dag. Disse rutinene ble innført i 2004. I 2017 har de blitt endret på grunn av Turøy-ulykken

Det var to produsenter som leverte planetgir. De så like ut, men det var en forskjell. Den ene typen hadde mye mer kontakt med solgiret og ble derfor mer slitt. Nå har de gått over til den andre typen.

Airbus har gjort tiltak for ekstern skade. Girkassen i helikopteret som styrtet hadde vært i en trafikkulykke under frakt. Nå bruker man ikke girbokser som har opplevd støt, lynnedslag eller harde landinger. I tillegg er det gjort tiltak for å gjøre girkassen mer resistent mot støt. Det er også blitt gjort endringer i rutiner for registrering av uventede hendelser.

Airbus har også gjort tiltak for å unngå forurensing utenfra, ved å blant annet dekke til girkassene bedre under transport.

Selskapet avslutter videoen med å si at helikopteret nå er godkjent av flymyndigheter i Europa og resten av verden. Det reagerer man på i Norge.

Ikke godt nok

– Man får nesten litt sånn følelse av «case closed» fra deres side. Vi er ikke enige i det. Det er en grunn til at 225 eller L2 ikke er i drift på norsk og britisk sokkel, sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø.

Han er glad for at helikoptertypen Airbus H225 Superpuma fortsatt ikke brukes på norsk sokkel.

– Videoen er godt laget og Airbus har gjort mange tiltak. Men; det er ikke godt nok. Det de må gjøre, er full gjennomgang av de utestående anbefalingene etter 2009-ulykken i Skottland. Det har vært en del hendelser med H225 og As332L2 og tilliten til girboksen er så lav at der er svært krevende å få passasjerene til å fly og føle seg trygge uten at de vet sikkert at dette aldri kan skje igjen.

Vil ikke bruke

Informasjonssjef i Statoil, Morten Eek, forklarer NRK at Statoil nå kun bruker Sikorsky S-92 helikoptre på norsk sokkel. De to siste toppmoderne helikoptrene av denne typen ble levert på Sola i forrige uke.

– Har det noen betydning for Statoil at Airbus har lagt ut denne videoen?

– Nei, det har blitt innarbeidet i alle kontrakter med leverandører vi har at det er Sikorsky S92 vi bruker. Det er en modell vi er veldig komfortable med, som er driftssikker og som har over en million flytimer å vise til på verdensbasis, sier Eek.

Statoil har 10–12 helikoptre som frakter folk på jobb i Nordsjøen, fem søk- og redningshelikoptre og to reservehelikoptre.

Laget videoen for å informere

Pressetalsmann Guillaume Steuer i Airbus Helicopters skriver i en e-post til NRK at selskapet er opptatt av å opplyse om endringer og forbedringer de gjør. Derfor har de laget videoen på Youtube.

– Vi er klare til å bistå kundene våre hvis og når de har spørsmål knyttet til bruk av helikopteret, skriver han.

Steuer understreker at Luftfartstilsynet har opphevet forbudet mot Superpuma.