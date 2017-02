Oljefagforening i møte med Airbus om Turøy-ulykken: – Nå tar de det mer på alvor

– Vi har vært meget kritiske til Airbus sine uttalelser etter ulykken. Da pekte Airbus på alle mulige andre årsaker enn seg selv, sier Henrik Fjeldsbø som leder helikopterutvalget i oljefagforeningen Industri Energi.

– Ikke lenge etter slo den norske havarikommisjonen fast at årsaken til ulykken trolig ligger hos produsenten selv, sier han videre.

Henrik Fjeldsbø er leder for helikopterutvalget til Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Fjeldsbø og representanter fra helikopterutvalget har de siste månedene hatt møter med Airbus Helicopters. Først i november ved helikopterprodusentens hovedkontor i Marseilles og sist denne uken hos Industri Energi i Stavanger.

Etter møtet har de blitt mer positive.

Fakta om helikopterulykken ved Turøy Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix Ekspandér faktaboks * 13 personer omkom da et helikopter styrtet ved Turøy i Hordaland 29. april 2016. * 12 menn og 1 kvinne var om bord. * Helikopteret fra CHC Helikopter Service var av typen Super Puma og styrtet på vei fra Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn, Flesland. * HRS fikk den første meldingen om havariet klokken 12.01. * Av de 13 om bord var 11 nordmenn, 1 brite og 1 italiener. * Mest sannsynlig ble ulykken forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene. * Rotoren ble skilt fra helikopteret og var fortsatt i luften da helikopteret traff holmen ved Turøy. NRK

Vil ikke presse på

Fjeldsbø forteller at Airbus Helicopters nå forsikrer om at de ikke vil legge press for å få helikoptertypen Super Puma EC225 i luften igjen, så lenge granskingen av Turøy-ulykken ennå pågår.

Dette til tross for at helikoptertypen er i lufta i store deler av Europa – bortsett fra Norge og Storbritannia. Tidligere har Airbus-sjefen også uttalt at helikoptertypen skal fly igjen.

– Det virker som de nå tar dette med kommunikasjon mer på alvor. Tidligere har det virket som det har vært folk fra forskjellige nivåer i organisasjonen som har uttalt forskjellige ting, sier Fjeldsbø.

Det var et Super Puma EC225 som styrtet ved Turøy 29. april i fjor.

Fakta om Super Puma Ekspandér faktaboks Helikopteret som havarerte ved Turøy, var av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma, en helikoptertype som var kjent som Eurocopter EC225 fram til i fjor da helikopterprodusenten skiftet navn.

Helikoptertypen ble introdusert i 2004 og har vært involvert i flere ulykker.

I perioden 2009-2013 var den involvert i fem ulykker på britisk sektor. Den alvorligste skjedde i 2009 da alle 16 ombord omkom i et helikopterhavari utenfor Peterhead i Skottland.

I 2012 ble alle 10 helikoptrene av denne typen i Norge satt på bakken fordi helikoptrene hadde vært involvert i to nødlandinger med kort tids mellomrom.

Dialog

– Det har vært nødvendig å ha dialog med Airbus direkte etter Turøy-ulykken, for å få status på helikoptertypen EC225 og samtidig lære mer om Airbus sin organisasjon og om hvordan de jobber med sikkerhet, kommunikasjon og læring etter ulykker og hendelser, sier Fjeldsbø.

– Vi har hatt lange diskusjoner med Airbus om tekniske utfordringer og sett på likheter og ulikheter mellom Turøy-ulykken og den liknende helikopterulykken på britisk sokkel i 2009.

Fjeldsbø mener nå at Airbus viser vilje til å lære

Gransker fortsatt

Industri Energi mener at Airbus Helicopters ikke legger press på luftfartsmyndighetene for å få ulykkeshelikopteret EC225, som også har vært upopulært blant mange norske oljearbeidere før ulykken, i luften igjen. I alle fall så lenge havarikommisjonen ennå ikke har funnet den bakenforliggende årsaken til ulykken og avsluttet granskingen.

– Airbus forsikrer oss om at de ikke vil legge slikt press og det er vi fornøyd med, sier Fjeldsbø.

Samtidig understreker han at det er viktig for forbundet å ha kontakt med flere helikopterprodusenter.

– Vi ønsker at det skal være mer enn en helikoptertype på sokkelen. Ikke fordi vi ikke stoler på Sikorsky S92, men fordi vi blir veldig sårbare om det bare er en helikoptertype.