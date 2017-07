Frykter medlemmene vil si nei til å reise offshore igjen

– Jeg synes ikke det er noe særlig. Man har ikke lyst til å fly det helikopteret når en vet hva som har skjedd tidligere, sier nordsjøarbeider Erlend Trosdahl.

Tirsdag ble det klart at Luftfartstilsynet ville oppheve flyforbudet for Airbus H225 og AS332l2, også kalt Super Puma. Helikoptrene ble satt på bakken etter Turøy-ulykken i fjor, der 13 mennesker mistet livet.

Fredag ble forbudet opphevet.

Det har fått fagforbundene til å reagere. Industri Energi kritiserer Luftfartstilsynets håndtering av saken og mener involvering og informasjon har vært totalt fraværende.

Nordsjøarbeidere NRK treffer på fredag forteller at de ikke ser lyst på opphevelsen av forbudet.

– Det burde vurderes ytterligere, spesielt hensynet for dem som må reise med disse helikoptrene regelmessig, sier Iwan Brown.

– Frykter at de vil si nei

Første nestleder i fagforbundet SAFE, Roy Aleksandersen, formidler bekymring på vegne av sine medlemmer.

– De har overhodet ingen tillit til disse helikoptrene, sier han.

Første nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, har ingen tillit til Super Puma-helikoptrene. Foto: Ola Andreas Bø / NRK

Han vil ikke svare på om opphevelsen av flyforbudet vil kunne føre til kollektiv nekt blant medlemmene i SAFE, men han utelukker det ikke.

– Det får tiden vise. Men jeg er redd for at mange av våre medlemmer vil takke nei til å reise offshore igjen, hvis dette helikopteret settes i drift, sier han.

Har satt inn nye tiltak

Luftfartstilsynet har hele tiden stått fast på at flyforbudet skulle oppheves når de kunne være sikre på at helikoptrene er trygge å fly med.

I fjor opphevet andre land forbudet, mens norske luftfartsmyndigheter mente tiltakene som da ble lansert ikke var tilfredsstillende nok.

– Vi mener at med de tiltakene som nå settes inn, så vil det være trygt å fly med denne helikoptertypen, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad til NRK.

SAFE mener Luftfartstilsynet burde avventet til etter at Havarikommisjonen kom med sin endelige rapport i saken, og at det er uheldig at beslutningen kommer i fellesferien.

– Vi erkjenner at tidspunktet kanskje ikke var helt optimalt. Imidlertid er det fortsatt slik at mange er veldig opptatt av denne saken, sier han.

Derfor mener de det var riktig å offentliggjøre beslutningen så fort den var tatt.

Kjenner seg ikke igjen i kritikk

Luftfartsdirektøren forstår ikke kritikken som går på involvering av fagforbundene under prosessen.

– Det er et faktum at vi har involvert både Industri Energi og det som vi kaller samarbeidsforum for offshorehelikoptre, sier han.

Kobbestad legger til at det ikke er naturlig å involvere arbeidstakerorganisasjonene og ansvarliggjøre dem i en så vidt krevende beslutning.

– Dette er en beslutning luftfartstilsynet skal ta basert på fakta og analyser, sier han.