Joakim Myklebust er oppgitt over at noen slipper ut vaskemiddel i Figgjoelven for å more seg. Foto: Ina Marie Christiansen

– Det lå strødd med tomme Zalo-flasker og andre vaskemidler, sammen med en del ølbokser rett ved elven. Så det var helt tydelig at her hadde noen hatt et skumparty, sier Joakim Myklebust.

Det var siste helgen i februar han gikk tur langs Figgjoelven, og oppdaget alt bosset på elvebredden ved Foss-Eikeland. Etter å ha tatt bilder for å dokumentert bosset, tok han med seg søpla.

– Dette er helt unødvendig. Det finnes vel morsommere ting å gjøre i en elv, i kombinasjon med å drikke øl, som gjør mindre skade enn å slippe ut såpe, sier Myklebust, som er talsperson for Miljøpartiet de grønne i Bergen.

Skader fiskens immunforsvar

Ifølge Fylkesmannen i Rogaland kan vaskemidlene, som i seg selv er ganske harmløse husholdningsartikler, gjøre store skader på laks og annet liv i elven.

Seniorrådgiver Stig Sandring hos Fylkesmannen i Rogaland liker dårlig at det blir sluppet ut vaskemidler i Figgjoelva. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det er store gyteområder for laks rett nedenfor stryket ved Foss Eikeland. I tillegg er det registrert elvemuslinger i samme området. Dette er viktige og sårbare habitater i elva, der som vaskemidlene er sluppet ut, sier seniorrådgiver Stig Sandring hos Fylkesmannen.

– Dette er midler som er fettløselige, og vil skade slimhinner som beskytter fiskens hud og gjeller. Slimhinnen er en del av immunforsvaret til fisken, og er en barriere mot både bakterier, sopp og mikroorganismer, sier Sandring.

Ved Foss-Eikeland er det et lite stryk som kan få vaskemidler til å skumme skikkelig. Foto: Joakim Myklebust

– Håper eksperimenteringen kan holdes til badet

Det finnes ikke forskning som sier at elvemuslingene i vassdraget tar skade av såpevann, så Sandrig er usikker så hvordan utslippet av vaskemidler vil påvirke disse.

Men for insekter og bunndyr kan resultatet bli at de drukner fordi såpen bryter deres overflatespenningen.

– Dette er viktig føde for laks og ørret i elva, sier Sandring, og fortsetter:

– Jeg skjønner at unger syns dette er veldig artig å se at vaskemidlene skummer veldig kraftig. Men jeg håper at denne typen eksperimenter kan holdes til badet, og ikke i et nasjonalt laksevassdrag med store naturverdier, sier Sandring.

Elvemusling Ekspandér faktaboks Elvemusling eller elveperlemusling (vitenskapelig navn: Margaritafera margaritafera) er en ferskvannslevende musling som finnes i temperert, rennende vann på den nordlige halvkule. Arten er utryddingstruet, hovedsakelig på grunn av forsuring av vassdrag, og den er utrydda over store deler av den nordlige halvkule. I tidligere tider var den en viktig ressurs som produsent av perler. Elvemuslingen holder til i lavlandet i hele Norge, i elver med stille til middels strøm. De finnes på de fleste typer substrat, og lever av mikroorganismer som de filtrerer ut av vannet med gjellene sine. Larvene lever parasittisk i gjellene til laks eller ørret. Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel. Elvemuslingen står på den norske rødlista som en sårbar art. Internasjonalt er den vurdert som sterkt truet. Norge har en av de sterkeste bestander i verden, og godt over halvparten av den europeiske bestanden. Dette er derfor en klar ansvarsart for Norge. Elvemuslingen ble i Norge totalfredet i 1993. Kile: Wikipedia

Har jaget vekk ungdommer

Figgjoelva elveeierlag har flere ganger jaget vekk ungdommer, både i fjor sommer og sommeren før, som har drevet med skumbading ved Foss Eikeland. Det er helt ukjent for leder Steinar Egeland at dette skal ha skjedd igjen etter den tid.

VA-ingeniør Ragna Stakland Svela i Klepp kommune sier de vil se nærmere på saken, og tar dette på største alvor.

– Et skilt som opplyser om hvor farlig det er for livet i elva å slippe ut vaskemiddel, kan være et aktuelt tiltak for å sette en stopper for skumpartyer og skumbading i Figgjoelva, sier Svela.