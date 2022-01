– Det er et felt vi har jobbet med lenge. Det har vært noen utfordringer med det, men nå er det endelig i drift, sier Anders Opedal, konserndirektør i Equinor.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor. Foto: Hallvard Norum / NRK

Han var på åpningen i dag sammen med olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen.

Åpningen av feltet skjedde ikke flere hundre kilometer ute i Nordsjøen, men på fastlandet i Stavanger.

Martin Linge feltet er nemlig det første norske oljefeltet som helt fra oppstartsfasen styres fra land.

– Feltet er i høy grad digitalisert, og det er en veldig framtidsretta plattform, sier Opedal.

Olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen, åpnet i dag Martin Linge feltet. Foto: Arild Eskeland / NRK

Skandaleprosjektet

Martin Linge feltet har – mildt sagt – en ganske trøblete historie.

Den opprinnelige oppstarten var planlagt i 2016 og skulle koste 30,4 milliarder, men har vært forfulgt av utsettelser, milliardoverskridelser og ulykker.

Under byggingen av den ene plattformen i Sør-Korea mistet seks arbeidere livet da en kran veltet over plattformen.

Da var det franske Total som stod for prosjektet, før Equinor kjøpte det for 8 milliarder.

Det har blitt spekulert i om feltet noen gang ville vise seg å bli lønnsomt.

Nå har prisen på prosjektet endt på over 60 milliarder kroner. Det dobbelte av den planlagte prisen.

Likevel regner Equinor med at feltet vil ha betalt for seg selv i løpet av året.

Avhengig av høye priser på olje og gass

– Hadde du spurt meg for et par år siden, så hadde jeg nok vært i tvil på om prosjektet ville komme opp å stå, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Hilde Øverbekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Foto: Anders Haualand / NRK

Martin Linge er avhengig av en oljepris på rundt 600 kroner fatet for å tjene penger.

Nå ligger oljeprisen på rundt 800 kroner fatet.

– De vil være avhengig av at prisen både på olje og gass holder seg så høye for å nedbetale kostnadene så raskt, sier Øvrebekk.

Vil bruke gassen til å kutte utslippene

Norge har forpliktet seg til et mål om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Likevel heier olje- og energiministeren på åpningen av det nye feltet.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen Foto: William Jobling / NRK

– Dette feltet skal produsere lenge, og over halvparten av det er gass. For at vi skal klare å nå klimamålene, så må hele verden gjennom en overgangsfase. Der vi må erstatte utslippstung kullkraft med gass, sier Persen, og legger til:

– Når vi samtidig tar i bruk karbonfangst og lagring, så er vi i null.

Feltet vil også bli drevet av strøm fra fastlandet, og Øvrebekk betviler ikke at det vil redusere utslippene i selve feltet, men at utslippene fortsatt vil bli høye.

– Den olje og gassen skal jo brukes et sted, og det er der de store utslippene kommer. Så for Martin Linge er det bra, men for miljøet er det usikkert, sier Øvrebekk.