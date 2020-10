Ny milliardsprekk for skandaleplattform

– Dette er selvfølgelig ikke bra. Vi ønsker ikke å se denne type overskridelser, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK.

Martin Linge-utbyggingen blir 3,6 milliarder kroner dyrere enn man så for seg for et år siden.

Dette ble kjent i forbindelse med fremleggingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Prosjektet skulle koste 30,4 milliarder kroner da det ble godkjent i 2012, men nå blir totalsummen om lag 60 milliarder.

I fjor ble det kjent at prosjektet ble 85 prosent dyrere enn da det ble godkjent. Nå er tallet 96 prosent, altså nær en dobling i pris fra godkjenningen.

Prosjektet har vært forfulgt av utsettelser, overskridelser og ulykker siden starten.

Slik skal Martin Linge-feltet se ut etter utbyggingen. Foto: TOTAL Norge E&P AS

Blant annet mistet seks personer livet da en kran veltet over en av modulene på plattformen i 2017. Ulykken skjedde på verftet plattformen ble bygget på i Sør-Korea, skriver Teknisk Ukeblad (abonnement) i en omfattende artikkel om problemene i prosjektet.

Koronautbrudd

Av den siste kostnadssprekken på 3,6 milliarder kroner, skyldes om lag halvparten covid-19 tiltak, melder Equinor.

Det var blant annet et smitteutbrudd på feltet tidligere i år.

I tillegg er prosjektet blitt dyrere blant annet fordi Equinor, som overtok prosjektet fra franske Total i 2018, må bore tre brønner på nytt.

– Siden vi overtok prosjektet i 2018 har utfordringene vært større enn det vi la til grunn, sier fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Geir Tungesvik.

– Hvilken oljepris må det være for at prosjektet skal bli lønnsomt?

– Jeg vil ikke uttale meg om hva nullpunktet er, men vi er avhengig av en robust oljepris, sier Tungesvik.

Geir Tungesvik er fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor. Foto: Erik Waage / NRK

Også Castberg blir dyrere

Totalt tre Equinor-prosjekter på norsk sokkel har blitt dyrere enn det som var estimert for et år siden. Johan Castberg-utbyggingen blir snaut 4,4 milliarder kroner dyrere på grunn av valutasvingninger, men samtidig melder Equinor at kostnadsestimatene uten valutaeffektene egentlig var redusert med drøyt 1,5 milliarder kroner. Dermed blir prosjekt totalt 2,8 milliarder kroner dyrere enn forventet.

Produksjonsskipet Johan Castberg. Illustrasjon: Equinor

– I tillegg har det vært ganske stopp i byggingen på verftet i Singapore. Når dette tar seg opp igjen, så forventer vi å seile skroget fra Singapore neste år.

Også Njord Future-prosjektet blir dyrere. Investeringsestimatet har økt med 8,5 milliarder kroner siden prosjektet ble godkjent i 2017. Dette skyldes et mer omfattende arbeid med å forlenge levetiden til Njord A-plattformen, og mer arbeid på Njord Bravo.

Utsatt oppstart

Totalt sett melder Equinor i dag at porteføljen deres på norsk sokkel er robust. Det er ni utbyggingsprosjekter som er omtalt i statsbudsjettet.

Mest dramatisk er altså situasjonen på Martin Linge. Prosjektet har allerede blitt omtalt som et skandaleprosjekt i lang tid, og Total solgte altså operatørskapet til Equinor i 2018. Kostnadssprekken på Martin Linge har nå oversteget både Goliat og Yme hvis man bare ser på prisen. Det har skyldtes blant annet at over 50.000 arbeidstimer ble brukt på Rosenberg i Stavanger etter at plattformen ble levert fra Sør-Korea. Da skulle egentlig plattformen være nesten ferdi. Det var den ikke.

Utbyggingen på Martin Linge-feltet har medført store utfordringer og kostnadsoverskridelser. Foto: Total

Goliat-prosjektet skulle koste drøyt 32 milliarder, men sluttprisen ble på over 50 milliarder. Yme skulle koste 4,9 milliarder kroner, men plattformen måtte fjernes og skrotes etter en rekke problemer på feltet. Da var det investert over 12 milliarder kroner på feltet.

Planlagt oppstart for Martin Linge har også blitt utsatt en rekke ganger. Planen var 2019 da Equinor overtok prosjektet. Nå er oppstarten forskjøvet igjen til 2021.

Også oppstarten for Johan Castberg er forskjøvet til fjerde kvartal 2023, og Njord Future til 2021.

Olje- og energiministeren håper nå at problemene tar slutt for Equinor og Martin Linge-prosjektet.

– Det viktigste er at vi får i gang produksjonen på en trygg og sikker måte, og at de grepene som må ta tas. Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi ikke var i denne situasjonen, sier Tina Bru.