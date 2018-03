– Dette er et prosjekt som aldri fikk sjansen til å gå på skinner. Allerede i tilløpet gikk det galt, forteller redaktør i oljenettstedet Petro.no, Glenn Stangeland.

Martin Linge er plattformen som skulle gjenreise Total sin posisjon på Norsk sokkel. Men etter en rekke skandaler valgte den franske oljegiganten å gi opp.

De solgte heller sin del av prosjektet til Statoil.

Prosjektet skulle egentlig koste 29 milliarder kroner. Til nå har prisen blitt over 41 milliarder.

STERKT FORSINKET: I glitrende vær seilte frakteskipet Black Merlin med Martin Linge-plattformen inn fjorden til Stavanger Foto: Ali Akhtar / NRK

En gigantsprekk på over 40 prosent.

Og ikke nok med det; I mai 2017 omkom seks personer og 20 ble skadd da en kran veltet under byggingen på verftet i Sør-Korea.

– Det er ikke rart flere kaller den en skandaleplattform, sier Stangeland.

Glenn Stangeland er redaktør for oljenettstedet Petro.no. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

To år forsinket

Torsdag ankom den plattformen verftet Rosenberg i Stavanger. Det skjedde to år etter planen.

– Det knytter seg nå spenning til hva som gjenstår av arbeid, forteller Stangeland.

– Det er en kjensgjerning at det har vært utfordringer med dette prosjektet, både når det gjelder HMS, tid og kost. Men det hører til fortiden, sa konserndirektør på norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, da det ble kjent at Statoil hadde kjøpt Totals andel i prosjektet.

– Nå vil vi se fremover. Vi mener vi har et veldig godt utgangspunkt for et fremtidsrettet prosjekt, sa han videre.

Statoils sjef på norsk sokkel, Arne Sigve Nylund. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Den norske oljegiganten eier nå 70 prosent av prosjektet.

Martin Linge er en «tradisjonell» plattform som skal produsere olje og gass vest for Bergen.

Går ting etter planen fremover, så vil plattformen ikke bli sammenlignet med de aller største skandalene i Norge. Stangeland vil for eksempel ikke sammenligne Martin Linge med Yme. Men han sammenligner den med en nyere skandale:

Her skal plattformen ende opp. Foto: Total

– Den kan sammenlignes med andre. Goliat. Men den hadde mye problemer i Korea, og de fortsatte etter den var kommet i drift.

300 arbeidsplasser

Men den dystre historikken til tross: Nå ser man frem til å ta fatt på arbeidet med å ferdigstille plattformen på det tradisjonsrike verftet utenfor Stavanger.

– Det vil gi arbeid til 300 personer i 3–4 måneder, sier administrerende direktør ved Rosenberg WorleyParsons, Jan T. Narvestad.

Illustrasjonsbilde av Martin Linge fra Total. Foto: Total

Prosjektet har bydd på utfordringer for verftet som tidligere var på vei mot oppbemanning, men måtte bremse opp da plattformen ble forsinket. De skulle ta fatt på arbeidet i 2016. Det ble 2018 i stedet. Kontrakten til Rosenberg skal ha vært verdt om lag en halv milliard kroner.

Jan T. Narvestad ser frem til å ta fatt på arbeidet med Martin Linge på Rosenberg. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er ikke så mye vi får gjort med forsinkelsene. Nå skal vi gå over plattformen og gjøre den klar. Det er alltid litt å gjøre når de kommer så langveis ifra, sier Narvestad.

– Hvor viktig er dette arbeidet for dere?

– Det er bra størrelse på det og holder mange i arbeid. Det er en av viktigere jobbene nå i et marked som stadig går oppover.