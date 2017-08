Sjokkmåling for MDG i Rogaland

– Det er sensasjonelt for Miljøpartiet De Grønne dersom dette blir resultatet i stortingsvalget. Selv om jeg ikke vil sette mye penger på at det skjer, er tallet oppsiktsvekkende, sier NRK Rogaland sin politiske kommentator, Tom Hetland.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken om at MDG i den nye meningsmålingen går opp 3 prosentpoeng i Rogaland fra forrige stortingsvalg. Sjokkmålingen er over sperregrensen på 4 prosent med relativt god margin.

– MDG er i fremgang på landsbasis, og den effekten vil vise seg i Rogaland også. Hvis de faktisk kommer inn på Stortinget med direkte mandat, blir jeg derimot overrasket, sier Hetland.

Han tror det gode resultatet blant annet skyldes at rogalendinger er enige i at det er farlig å være for avhengig av oljenæringen, og at nedgangen i fylket har hatt en effekt på meningsmålingen.

– Den så jeg ikke komme

Førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne, Anna Kvam, ble selv svært overrasket over de nye tallene for oljefylket. Kvam har ikke sett Rogaland på en måling over 4 prosent tidligere i sin karriere.

– Jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle se meg inn på direktemandat. Men nå har vi over 5 prosent. Det er helt vilt. Den så jeg ikke komme, sa Kvam til Stavanger Aftenblad rett etter at tallene ble offentliggjort fredag.

Slik ser resultatet ut etter den nye målingen gjennomført av Respons Analyse for Høyre. Statistikken er hentet fra Hoyre.no. Foto: Kilde: Pollofpolls.no/Hoyre.no

Meningsmålingen viser også at Venstre går tilbake med 2,5 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, og ender på 2 prosent i Rogaland. Høyre går tilbake med 2 prosentpoeng, noe Hetland mener er bra etter fire år i regjering.

– Jeg synes det er et ålreit resultat, og det bør Høyre være fornøyde med i Rogaland. Det som er illevarslende for regjeringspartiene, er at Venstre gjør det såpass elendig og at de kan falle under sperregrensen, sier Hetland.

Høyre og Arbeiderpartiet gjør det best

Likt som ved forrige stortingsvalg, er det Arbeiderpartiet og Høyre som gjør det best i meningsmålingen for Rogaland. Målingen gir Høyre 28,1 prosent og Arbeiderpartiet 24,2 prosent, noe som for Ap er litt bedre enn i store deler av landet.

– Jeg tror Arbeiderpartiet har kjørt mye på at det trengs kraftigere tiltak mot arbeidsledigheten. Selv om det går bedre i fylket nå enn tidligere, vil slik argumentasjon slå bedre an her enn i resten av landet, sier Hetland.

Tom Hetland er NRK Rogalands politiske kommentator i forbindelse med høstens stortingsvalg. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Meningsmålingen tar utgangspunkt i 601 spurte personer, med en svarprosent på 78. Det tas også høyde for feilmarginer og endringer fra forrige måling.

– Dette er en seriøs måling, men det er alltid feilmarginer ute og går. Folk må ikke ta dette som rakettvitenskap, og det kan komme andre tall senere, sier Hetland.