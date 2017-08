– Du slipper kø og kaos, og jeg har allerede bestemt meg, sier Henning Haaland.

Han foretrekker å få borgerplikten ut av listen over gjøremål, og er én av mange som gir sitt bidrag til stortingsvalget, i god tid før 11. september.

Allerede fra og med torsdag kan du avgi din stemme. Informasjon om hvor du kan stemme finner du på din kommunes nettsider.

Valgansvarlig i Sandnes, Guro Welde Løvli, forklarer at det er veldig enkelt å avgi stemme. Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

– Vi har vi som regel mange tusen som kommer innom og stemmer før valget, sier Guro Welde Løvli, valgansvarlig i Sandnes kommune.

Ved stortingsvalget i 2013 gikk 842.398 til urnene før selve valgdagen. Aldri før hadde så mange forhåndsstemt.

Valgforsker ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, er usikker på om den økende trenden vil fortsette ved årets valg.

– Det har ligget opp mot 30 prosent ved de senere valgene. Tendensen er økende, men det er ikke sikkert om den vil øke videre. Den totale mobiliseringen vil for eksempel være viktig, sier han.

Se også: Slik blir stemmene våre fordelt

– Veldig enkelt

Fra 3. juli har en kunnet avgi stemme, gjennom det som heter tidlig stemming. 10. august skal alle ha mottatt valgkort i posten.

Det er mange partier å velge mellom, men du kan avgi stemme allerede nå, dersom du har bestemt deg. Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

For førstegangsvelgere kan det være vanskelig å vite hvordan en skal gå frem. Welde Løvli opplyser om at du vil få all den hjelpen du trenger.

– Hvis du vet hva du vil stemme, er det gode hjelpere som sørger for at alt blir gjort riktig. Det er ikke komplisert og vi ønsker så mange som mulig til valgurnene, sier Welde Løvli.

Slik forhåndsstemmer du: Ekspandér faktaboks Møt opp ved nærmeste valglokale

Informasjon om hvor du kan stemme finnes på kommunenes nettsider

Gå til avlukket og fin din stemmeseddel

Brett den motsatt vei, slik at stempelfeltet kommer ut

Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon og eventuelt valgkort

Putt stemmeseddelen i valgurnen

I år setter også Stavanger kommune opp ei valgbrakke midt på torget.

– Det handler om å gjøre det tilgjengelig og om å få høyest mulig valgdeltakelse. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at folk kan avgi stemme der de er, sier Jarl Harry Gjedrem, valgansvarlig i Stavanger.

Valgansvarlig i Stavanger, Jarl Harry Gjedrem, har allerede hendene fulle i forbindelse med stortingsvalget. Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

Går vekk fra elektronisk stemming

Tidligere har det vært forsøkt prøveordninger med elektronisk stemmeavgivning.

Valgdirektoratet avviklet ordningen og en må møte opp fysisk. Gjedrem tror imidlertid det ikke er snakk om lang tid, før en kan stemme elektronisk.

– Det er nok ideologiske og sikkerhetsmessige betraktninger som ligger bak. Men jeg tror det er et tidsspørsmål før det kommer, sier Gjedrem.

Aardal tror den siste tids saker, som anklagene om russisk hacking ved det amerikanske valget, kan ha satt kjepper i hjulene for dem som ønsker elektronisk stemmegivning.

– Mange har trukket sammenligninger med hvordan vi i dag oppgir offentlige opplysninger via nettet. Samtidig mener enkelte at et valg er mer spesielt og at det står mer på spill. Det er risiko ved alt, og til nå har man ikke vært villige til å ta den risikoen, sier han.