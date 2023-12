– Vi føler oss utstøtte fra samfunnet. Dette er helt på trynet, sier Daniel Nedrebø.

Han er tidligere eier for Helgøysund marina. På Helgøysund er både lokalbefolkningen og næringslivet avhengige av ferjer.

Etter et massivt ferjeoppgjør i 2019, som protesterte mot høye ferjepriser, ble det i fjor bestemt at bilistene skulle få reise gratis på ferjene. Dette gjaldt for strekninger med under 100.000 passasjerer i året.

Men nå har Rogaland fylkeskommune bestemt at bilistene igjen skal betale for å reise med ferjene i fylket fra og med neste år.

– Det er staten som har bestemt at vi skal ha gratis ferje. Så kommer våre egne fra fylkeskommunen og dolker oss i ryggen, sier Nedrebø.

Helgøysund er en ikke-landfast øy i Ryfylke i Rogaland.

Vil ty til sivil ulydighet

På omtrent et døgn har over 500 innbyggere fra de fleste påvirkede områdene signert et opprop på nett.

Dette er et stort løftebrudd mot et lite sårbart samfunn. Beboer på Kvitsøy

Det våre folkevalgte gjør her er forkastelig og respektløst! Beboer på Sjernarøy

Det er ei stor skam om det blir gjenninført betaling, og det spenner bein under alt som er i nærheten av forutsigbarhet for oss som er avhengige av ferjene. Beboer på Halsnøy

Nedrebø forteller at flere nå vil nekte å betale for ferjene.

– Dette er et slag under beltestedet. Nå snakker vi om å ty til sivil ulydighet, og nekte å betale regningen.

Tidligere eier av Helgøysund marina, Daniel Nedrebø, føler seg dolket i ryggen av tiltaket fra fylkeskommunen. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Flere fylker snur – Rogaland står ved sitt

Regjeringen satte av 59 millioner i revidert statsbudsjett for 2022 til tiltaket.

Det var imidlertid opp til fylkeskommunene å fordele bruken av midler mellom sine egne ferjesamband.

I november ble det klart at landets største ferjefylke, Møre og Romsdal, nekter å øke ferjeprisene, etter at dette ble foreslått av fylkeskommunedirektøren.

I Vestland skal saken behandles onsdag 13. desember. Fylkeskommunen der har allerede foreslått å legge ned ferjesambandet Kinsarvik – Utne, men har snudd i den innstillingen.

Men Rogaland fylkeskommune innfører altså betaling på ferjene igjen.

– Dette er en politisk prioritering. Det er viktigere for oss at det går båter enn at de må være helt gratis. Det er ikke en optimal løsning, men det er den beste løsningen vi har klart å finne, sier fylkesordfører Ole Ueland (H).

Han understreker at det fortsatt vil være gratis for passasjerer og reisende uten bil på ferjene.

Med det prioriterer fylkeskommunen å opprettholde hurtigbåttilbudet i fylket.

Fylkesordfører Ole Ueland (H) under fylkestinget i Rogaland onsdag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Leder for transportkomiteen: – Et svik

Leder for transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), forteller at han er overrasket over vedtaket til fylkeskommunen.

– At de i stedet for å gi folk gratis ferje, som de har fått penger til av staten, bruker pengene til andre ting, hører ingen plass hjemme.

Han forteller at han aldri hadde trodd at et fylke som har fått støtte til dette formålet, likevel ikke skal bruke pengene på gratis ferje.

En konsekvens av dette kan være at de nå vil trekke støtten til resten av ferjefylkene.

– Det er noe vi må vurdere framover. Vi hadde lagt til grunn at når fylkene får ekstra penger beregnet ut fra hvor mye det koster, så hadde de sørget for at det skjedde, sier han og legger til:

– Jeg er veldig overrasket over at man lokalt tar pengene fra øysamfunnene, til tross for at de har fått støtte fra staten til å gi dem gratis ferje. Det er helt utrolig, og det er et svik mot distriktsbefolkningen i Rogaland.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

– Burde aldri ha skjedd

Jarle Bø er representant for Senterpartiet i Fylkestinget. Han reagerer på beslutningen til flertallskoalisjonen i fylket.

– Det er nesten ikke til å tro. Det handler ikke om penger, det handler om politikk. Dette er helt unødvendig, og det burde aldri ha skjedd.

– Dere har penger til det?

– Ja, kjære folk. Det er snakk om 15 millioner i et budsjett på 8–9 milliarder kroner. Vi har fått penger av staten til å gjøre det, nå spiller vi opp til dans for å lage usikkerhet i distriktene.

Han mener fylkestinget ikke tar innover seg alvoret og hva det betyr for enkeltmennesker og bedriftene.

– At innbyggerne vurderer sivil ulydighet viser hva det betyr for dem, sier Bø.

Jarle Bø er tidligere ordfører i Randaberg kommune. Han reagerer på beslutningen til fylkeskommunen. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Ole Olsen og broren driver bedriften Meling AS på Kvitsøy.

– Når de kommer med et tiltak som gratis ferje, og vi rigger oss klare til det, er det respektløst å ta det bort. Vi kan ikke bare ta imot kostnader hele tiden, sier Olsen.

Han sier flertallet i fylkeskommunen har vunnet første slag i saken.

– Men de har en tapt sak. Vi kommer til å vinne krigen til slutt. Vi er ikke hjulpet med slike politikere som ikke forstår behovet til folk på øyene mer enn de viser i dag.

Ole Olsen. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Lite gjennomtenkt

Fylkeskommunen vedtar at gratis ferjer forsvinner i håp om å unngå kutt i hurtigbåtruter.

Det reagerer Kvitsøy-ordfører Kjell Andre Nordbø (Sp) på.

– Det er lite gjennomtenkt i mitt hode. Her diskuterer man gratis ferjer og hurtigbåt. Etter mitt syn, er det to forskjellige saker.

Nordbø har selv vært med på å kjempe for hurtigbåtruter.

– Men så blir vi møtt med at de innfører takst på ferja. Dette liker jeg svært lite. Jeg er helt sikker på at det finnes penger i budsjettet til å prioritere dette, sier han.

Ordfører i Kvitsøy, Kjell Andre Nordbø. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Ikke i strid med Stortingets vedtak

Fylkesordfører Ueland forklarer overfor NRK at de forholder seg til det Stortinget tidligere har vedtatt, og det samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tidligere har svart Stortinget.

Der har han blant annet poengtert at det ikke vil være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et ferjesamband.

– Det er en viktig del av lokaldemokratiet at fylkeskommuner og kommuner selv kan ta lokalt tilpassede beslutninger og prioriteringer, og disponere egne frie inntekter. Dette er Senterpartiet vanligvis enige i. Det vil være et oppsiktsvekkende inngrep i lokaldemokratiet dersom de går bort fra dette prinsippet, sier Ueland.

Men i svaret til Stortinget sier også samferdselsministeren at om hovedintensjonen med ordningen ikke blir fulgt opp, vil det være aktuelt å vurdere finansieringsformen.