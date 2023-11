Flertallspartiene i Vestland: Ferjetilbudet Kinsarvik – Utne er sikret

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sammen med samarbeidspartiene i Vestland funnet penger til å opprettholde rutetilbudet på ferjesambandet mellom Kinsarvik og Utne. Det skriver Hardanger Folkeblad.

– Lokalsamfunnet har jobbet godt for å opprettholde sambandet. Jeg er glad for at vi klarte å gi de gjennomslag. Ferja er viktig for hverdagen for mange i Ullensvang, sier Stian Davies, gruppeleder i Ap og fylkesvaraordfører til avisen.

Det er lagt inn 16 millioner kroner til sambandet, og fylkesdirektøren har blitt bedt om å se på mulige innsparinger i ruteproduksjonen på helgetid.

Partiene har også satt av 2 millioner kroner i tilskudd til turistbåtruten på Hardangerfjorden, ifølge avisen.