– For min del hadde det ikke gjort noe om det kostet litt, men kanskje ikke så mye som i dag, sier Lasse Pallesen.

Han er en av rundt 520 fastboende på Kvitsøy. Daglig henter og bringer han folk til ferja som tar 35 minutter til Mekjarvik på fastlandet.

Lasse Pallesen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er kjekt at ferja blir gratis, men det kan bli vanskelig å komme med.

Han snakker av erfaring fra den gang Kvitsøy var en del av ferjesambandet Mekjarvik- Kvitsøy- Skudeneshavn. Da var det satt av 25 plasser til Kvitsøy.

– I helgene kom vi av og til ikke med, og da måtte vi vente tre timer på neste ferje.

Kvitsøy – Norges minste kommune i areal. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Mange pendlere

Kvitsøy har i dag ni daglige ferjeavganger, og noen flere i ukedagene. Inkludert ferjeturen tar det en time å komme seg til og fra Stavanger.

Mange pendler derfor til jobb på fastlandet og har bil stående på Mekjarvik.

Veronica Vervik og Sander Edland Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er veldig positivt at vi slipper å betale, men hvis alle som har bil stående på Mekjarvik tar med seg bilen på ferja, så kan det bli trangt å få med seg bilene hjem i helgene, sier Sander Edland som NRK treffer på ferja sammen med kjæresten Veronica Vervik.

Jone Kristensen Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er stort sett bare plusser, men vi er litt skeptiske, og lurer på om det er avganger vi ikke kommer med på. En annen ting er om øyas befolkning vil bruke butikker på fastlandet istedenfor butikken vi har på øya, sier Jone Kristensen.

Må bestille plass

Mange av ferjesambandene som allerede er gratis har opplevd fulle ferjer og lange ventetider.

Utsira-sambandet ble gratis fra i fjor. For å være sikker på å komme med ferja, anbefales det å bestille plass på forhånd.

Lang ferjekø til Utsira-ferja på kaien i Haugesund. Foto: Gisle jørgensen / NRK

– Jeg merker godt at flere reiser til Utsira. Da jeg bestilte mandag, hadde jeg ikke forventet at ferja skulle være full torsdag klokka 11, men sånn er det, sier Helge Sæbø.

Helge Sæbø. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han har fritidshus på Utsira, og reiser jevnlig til øykommunen som ligger 70 minutter med ferje fra Haugesund.

– Det er veldig kjekt og bra at ferja er full, men for meg betyr det ikke noe om det koster noe eller ikke.

Unødvendig bruk

I revidert budsjett for 2022 satte regjeringen av 59 millioner kroner til ferjesamband som hadde under 100.000 passasjerer i 2019.

Senere er det kommet mer penger, men det er opp til fylkeskommunene hvordan de disponerer pengene. Målet til regjeringen var å gjøre det lettere å lettere å bo i distriktene.

Disse ferjesambandene blir gratis fra 16. august: Ekspander/minimer faktaboks Launes – Kvellandstrand (Agder) Aukra – Hollingsholmen (Møre og Romsdal) Brattvåg – Dryna (Møre og Romsdal) Edøya – Sandvika (Møre og Romsdal) Solholmen – Mordalsvågen (Møre og Romsdal) Festvåg – Misten (Nordland) Forøy – Ågskardet (Nordland) Horn – Andalsvåg (Nordland) Sandnessjøen – Dønna – Løkta (Nordland) Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy (Nordland) Mekjarvik – Kvitsøy (Rogaland) Vassøysambandet (Rogaland) Stornes – Bjørnerå (Troms og Finnmark) Levanger – Hokstad (Trøndelag) Ølhammeren – Seierstad (Trøndelag) Krokeide – Hufthamar (Vestland)

På Transportøkonomisk Institutt følger de med på konsekvensene av gratis ferjer

– Gratis ferje er veldig hyggelig for de som får gratis ferje, men det fører til mye trafikk og unødvendig bruk, sier forskningsleder Jørgen Aarhaug.

– Hva mener du med det?

– Det vil for eksempel si at folk tar med seg bil når de egentlig ikke trenger det. Det er mye dyrere og tar mer plass å frakte en bil enn bare en person.

– Det fører også til trafikk fra de som ellers ikke ville funnet på å reise. Det er positivt for næringslivet for de samfunnene som blir betjent, men det kan godt være at man hadde fått en større positiv effekt ved å bruke et annet virkemiddel.

Forslag fra Jørgen Aarhaug på Transportøkonomisk Institutt Ekspander/minimer faktaboks Veldig lav ferjepris – Vi økonomer liker generelt ikke gratistilbud. Vi foretrekker heller en liten pris for å sortere vekk unødvendig trafikk. Gratis for de som bor på øyene – Noe av problemene for ferjesambandene har vært at prisen har vært for høy. Det er litt paradoksalt at i ferjesamband hvor tilskuddsordningen er på 90 prosent, så er likevel prisen for den enkelte for høy til at det gjør det akseptabelt å reise. Målrettet støtte til næringslivet

Gratis for passasjerer, men ikke for biler – Poenget er å få trafikkvekst som ikke er større enn veinettet på stedene tåler.

Tåler ikke mye trafikk

På Kvitsøy er det bare noen kilometer med vei som ikke tåler mye trafikk. I kommunen håper de derfor at mange velger å la bilen stå igjen på fastlandet når ferjetilbudet blir gratis.

Det er plass til en bil ad gangen mange steder på Kvitsøy. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi skal sette opp skilt både på Kvitsøy og Mekjarvik og legge ut på sosiale medier og nettet at du ikke trenger ta med deg bil til Norges minste kommune i areal, sier ordfører Stian Giil Bjørsvik (KrF/Tverrpolitisk).

Ordfører på Kvitsøy Stian Giil Bjørsvik /KrF/Tverrpolitisk Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Han understreker at 16. august blir en viktig dag for næringslivet, pendlerne, kvitsøybuen generelt og reisende til øya. Men han har fått med seg erfaringene andre steder med gratis ferje, har gjort seg.

– Vi ønsker besøkende velkommen, men vi ønsker at Kvitsøy først og fremst skal være en god plass å leve og bo for de som er her hele året. Nå kommer heldigvis dette på tampen av sommersesongen, så vi vil kanskje ikke se effektene av gratis ferje før neste sommersesong.

Han får støtte av lokalpolitiker og restaurantsjef på Grøningen, Kjell Andre Nordbø.

Kjell Andre Nordbø – førstekandidat til Bygdelisten Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er en ufattelig positiv ting å få gratis ferje hit. Samtidig møter vi en del utfordringer med at det kommer mye folk til øya. Men vi er helt avhengig av at lokalbefolkningen gir beskjed om hva som fungerer eller ikke.

Han håper at gratis ferje skal få flere til å ville bosette seg på Kvitsøy. I likhet med mange distriktskommuner ønsker også denne kommunen at flere vil slå seg til der.

– Jeg tror at gratis ferje kan føre til at flere bosetter seg på Kvitsøy. Jeg mener vi godt kunne vært mellom 600 og 700 fastboende her ute.