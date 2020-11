Regjeringen klar for å gå videre med Rogfast

I dag vedtar regjeringen proposisjon om Rogfast.

Det er et drøyt år siden prosjektet ble stoppet fordi det så ut som det ville sprenge de estimerte kostnadsrammene, og i Rogaland har det ført til usikkerhet om det i det hele tatt ville bli realisert. Nå kommer regjeringen med en gladmelding til de som ønsker tunnelen som binder sammen nord og sør i Rogaland.

– Dette er den beste nyheten på lenge. Dette er et stort nasjonalt prosjekt som vil bety mye for fremtiden, sier Toskedal.

Geir Toskedal er stortingsrepresentant for KrF. Han jubler for at Rogfast-prosjektet nå kan fortsette. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Blir dyrere

Tidligere ble det anslått at Rogfast-prosjektet kom til å ha en pris på 16,8 milliarder kroner, men det har i lengre tid vært klart at tunnelen kom til å bli dyrere enn det. Blant annet ble den første store kontrakten, den såkalte Kvitsøy-kontrakten, avlyst etter at det kun ble levert inn et bud som var én milliard kroner dyrere enn det vegvesenet hadde regnet med. Statens vegvesen uttalte tidligere i år at prisen kunne nå bli opp mot 25 milliarder.

Dette ser ut til å stemme. Den nye totalsummen er beregnet til 24,8 milliarder kroner, melder regjeringen. Staten øker sin andel med 3,9 milliarder kroner, noe som gjør at det statlige bidraget nå vil utgjøre 40 prosent av totalen, om lag 10 milliarder kroner.

Prosjektet ble stoppet etter avlysningen av Kvitsøy-kontrakten for å få en full gjennomgang. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har gjennomgått og klargjort grunnlaget for å kunne gå videre for å realisere Rogfast.

Lokale politikere fra alle regjeringspartiene går nå ut og jubler for nyheten i dag.

– Regjeringen har konkludert og staten stiller opp med midlene som skal til. All tvil er ryddet av veien, sier Sveinung Stensland (H).

– Rogfast vil gi forutsigbar og rask transport for både næringstrafikk og persontrafikk, sier May Brit Vihovde (V).

Første salve i Rogfast-prosjektet ble tatt i januar 2018. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Rogfast Foto: Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Prosjektet E39 Rogfast innebærer mulig kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Tunnelen er planlagt fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og vil bli 26,7 kilometer lang. I tillegg skal det bygges en arm på om lag fire kilometer opp til Kvitsøy.

E39 Rogfast vil bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen vil også bli den dypeste i verden. Det laveste punktet i tunnelen vil ligge på om lag 390 meter under havoverflaten.

Rogfast var estimert til å koste rundt 16,8 milliarder kroner. Av dette skulle staten finansiere cirka 5,1 milliarder.

I 2020 har prisen økt til 24,8 milliarder (regjeringens estimater) og statens andel er nå cirka 10 milliarder.

Skal vedtas på Stortinget

Det som nå mangler, før kontrakter kan komme ut på anbud og anleggsarbeidet kan komme i gang, er et vedtak på Stortinget.

Blant annet har Frp og Senterpartiet tidligere vært ute og ønsket fortgang i Rogfast-prosjektet. Etter at det i april ble kjent at Rogfast ble ytterligere utsatt, var Geir Pollestad (Sp) ute og uttalte at «dette hadde aldri skjedd med en jernbanetunnel i Oslo».

Derfor føler Toskedal (KrF) seg trygg på at det nå blir et vedtak på Stortinget om å komme i gang med tunnelprosjektet igjen.

– Jeg er ganske sikker på at dette blir vedtatt. Jeg tror at dette kan skje før vi tar juleferie, sier han.

– Uforsvarlig

Samtidig som regjeringen er ute med det de kaller en gladnyhet, er det ikke alle som jubler. SV har vært blant partiene som har vært skeptiske til prosjektet, og dette endrer seg ikke etter nyheten i dag.

– Dette blir verre og verre, sier leder for transportkomiteen på Stortinget, Arne Nævra (SV).

– Beløpet har økt ytterligere med 4 milliarder på et eventyrprosjekt som bare skulle ha vært på tegnebrettet. Dette kan ikke forsvares, sier han.

SV-representanten mener man må spørre seg om hele prosjektet ikke burde vært lagt i skuffen for godt.

– I dag vet vi at veinettet kan enkelt kan erstattes med hyppige nullutslippsferger som både kan tilfredsstille næringslivet og befolkningen.