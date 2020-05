Næringstopp beskylder Vegvesenet for å forsinke Rogfast

– Utsettelsen er veldig dramatisk, konstaterer Harald Minge.

Onsdag kom meldingen om at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal gå gjennom hele Rogfast, og så sende saken tilbake til Stortinget for ny behandling. Det skjer selv om arbeidet startet for over to år siden.

Rogfast er en del av det enda større prosjektet ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

En fersk rapport fra Vegvesenet viser nemlig at gigantprosjektet vil koste om lag 25 milliarder kroner – en sprekk på 6,4 milliarder kroner – sammenlignet med det Stortinget har vedtatt.

ER I GANG: I januar 2018 gikk Rogfast-salven for første gang. Det er bygget 600 meter tverrslag/adkomsttunnel på Mekjarvik og 1900 meter i Arsvågen. Disse har kostet cirka 260 millioner kroner, og de er bygget under budsjett, opplyser Vegvesenet. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

– Her har skrivebordsbyråkratene blåst opp kostnadene med 6 milliarder. Vi føler dette prosjektet har blitt trenert, sier Minge, som dessuten bestrider tallene.

– Mange år på overtid

– Prosjektledelsen i Rogfast er nå på budsjett, og de er innenfor Stortingets opprinnelige rammer, påpeker direktøren, som også etterlyser åpenhet om hva kostnadssprekken består av.

Den lokale prosjektledelsen, også det Vegvesenet, har nemlig foreslått innsparinger på rundt 3 milliarder kroner.

ROGFAST: Tunnelen på 26,7 kilometer blir verdens lengste og dypeste når den står ferdig. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen blir redusert med om lag 40 minutter. Foto: Statens vegvesen

– De har bygd denne typen tunneler før, som de eneste i verden, påpeker Minge, og viser til Ryfast – verdens lengste undersjøiske veitunnel, som nylig åpnet mellom Stavanger og Strand.

Avviser trenering

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, sier de vil legge fram tallgrunnlaget etter hvert. Han avviser all form for trenering.

– De tar feil. Vi har jobbet intensivt for å få plass et robust finansieringsgrunnlag til departementet, og er klare til å fortsette bygging så fort vi får klarsignal.

– Men Rogfast-organisasjonen mener jo de kan bygge nå, innenfor rammene?

– Ja, og vi stoler på det. Men noen av innsparingsforslagene de har foreslått, vil vi ikke gjennomføre, som for eksempel smalere tunnelløp. Da minskes muligheten for å øke kjørehastigheten, og vi får lavere samfunnsnytte.

Davik sier han håper at Rogfast kan stå ferdig innen 2029, som planlagt.

– Folk truer med å flytte

Rogfast er også løsningen på trafikkproblemene i Rennfast, som er fastlandsforbindelsen på E39 mellom Stavanger og nordover til Rennesøy før fergesambandet over Boknafjorden.

TUNNEL-TRØBBEL: Rogfast skal avlaste dagens undersjøiske tunneler på E39 mellom Stavanger og Rennesøy. Disse har bare ett løp, og må stadig stenge, noe som skaper lange køer og problemer for næringsliv og pendlere. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De to snart 30 år gamle undersjøiske tunnelene har bare ett løp, og er ikke dimensjonert for dagens trafikk. De drives i dag på dispensasjon fra EU-kravene.

Bare onsdag denne uken var de stengt tre ganger. I hele 2019 – 86 ganger. Da er planlagte hendelser som vask og vedlikehold tatt med.

– Hadde Rogfast åpnet i morgen, ville trafikken i det sprengte Rennfast-sambandet blitt omtrent halvert, opplyser tunnelforvalter Bjørn Arild Fossåen i Statens vegvesen i Stavanger.

Tidligere ordfører i Rennesøy, nå varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), fortviler over Rogfast-utsettelsen.

TRIST: Varaordføreren i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), mener det er veldig trist hvis Rogfast blir utsatt. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Folk i Rennesøy er oppgitt. Noen truer med å flytte hvis de fortsatt må leve med usikkerhet og frykt for ulykker i Rennfast.

Hausken frykter utsettelsen kan gjøre Rogfast enda dyrere.

– Markedet endrer seg

Utbyggingsdirektør Davik sier kostnadsøkningen på 6,4 milliarder blant annet skyldes at risikovurderingene ikke var gode nok da Stortinget gjorde sitt vedtak.

– Markedet endrer seg hele tiden. Det var heller ikke tatt nok høyde for endringer som kan bli oppdaget underveis, for eksempel i geologien.

Han påpeker at Vegvesenet også har lagt fram forslag til kutt på 3–4 milliarder kroner, og at det må med i beregningen.