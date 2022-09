Regjeringa seier folk vil bli skuffa over vegsatsinga

Lan Marie Berg, MDG

– Det er bra at regjeringa er tydelege på at vi må sjå kritisk på pengebruken i dei planlagde samferdselsprosjekta. Her har MDG mange gode forslag til kutt som vi håpar Nygård og Regjeringa tek med. Ferjefri E39 skal koste over 300 milliardar og rasere enorme naturområde, E18 vestkorridoren skal koste minst 60 milliardar, og E6 gjennom Lågendeltaet vil rasere eit naturreservat utelukkande for at folk skal få køyre i 110 km/t. Lista over desse prosjekta er lang. Dette er dyrt, naturfiendtleg og heilt unødvendig. Den store oppgåva til regjeringa no er å dempe presset i norsk økonomi, som fører til aukande rente og dyrtid. No har regjeringa ein gyllen moglegheit til å skrote dei naturfiendtlege vegprosjekta Frp og Høgre sette i gang ein gong for alle, og samtidig dempe presset i norsk økonomi.

Sofie Marhaug, Raudt

– Vi forventar at regjeringa byrjar å kutte i overdimensjonerte motorvegprosjekt allereie no. Både det som skal byggjast til neste år og det som blir lenger planlagt fram i tid. Planlegginga av det unødvendige «Hordfast»-prosjektet kostar åleine staten 798 millionar kroner før spaden blir stukken i jorda. Raudt ønskjer å snu prioriteringane på hovudet. Vi må starte med jernbane og store kollektivprosjekt i byane. Vi må også bruke nok pengar på utbetring og rassikring av vegane vi allereie har i heile landet.

Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet

– Vi er veldig glade for signala til regjeringa om betydelege kutt i motorvegbygginga. Her kan det sparast mange milliardar allereie i år, og hundrevis av milliardar i løpet av perioden, samtidig som vi kan få eit løft fir nødvendig vedlikehald. Samtidig er det viktig at det også blir gjort innstrammingar overfor Nye vegar, sjølv om Solberg-regjeringa gav dette statlege vegselskapet ein eigen «matpakke» for vegbygging. Det er ikkje berre Statens vegvesen som må få kutta, og nødvendig vedlikehald må skjermast. Hordfast, E39 på Sørlandet, 110 over Ringerike og E6 Lågendeltaet er openberre kuttkandidatar, saman med E18 vestkorridoren.