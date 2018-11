Raser mot oljesjefenes lønnsfest: – Utrolig urettferdig

– Jeg synes dette er helt gale, for å være ærlig. Når det har gått så dårlig med en bransje som det har gjort i oljebransjen, skulle det bare mangle at de som er på toppen også må stramme livreima litt, sier Mimir Kristjánsson, forfatter og nyhetsredaktør i Klassekampen.

Skattelistene for 2017 viser at Rogaland er det fylket som har dårligst inntektsutvikling i landet, for andre året på rad. Gjennomsnittsinntekten gikk ned med 2,6 prosent fra 2016 til 2017.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på Universitetet i Stavanger, er ikke i tvil om at den negative inntektsutviklingen i Rogaland henger sammen med oljeprisfallet og nedgangen i aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Fylker med minst positiv inntektsutvikling Ekspandér faktaboks 2016–2017 (i prosent): Rogaland -2,6 Aust-Agder -2,5 Oslo -0,5 Hordaland -0,1 Buskerud 0,1 2015–2016: Rogaland -4,6 Hordaland -2,0 Vest-Agder -1,5 Oslo -1,3 Sogn og Fjordane -0,8 2014–2015: Finnmark 3,1 Rogaland 3,3 Møre og Romsdal 3,3 Telemark 4,0 Troms 0,43

– Del av trend

Men sjefene i de store oljeselskapene har ikke merket nedgangen, i alle fall ikke på lommeboka. Oljetoppene har økt sine inntekter merkbart fra 2016 til 2017.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort blant sjefene i de største oljeselskapene i Norge. Blant selskapene er det Equinor som har de mest moderate økningene.

Oljetoppenes inntekter 2017 2016 Inntektsøkning Selskap Stilling Morten Mauritzen 44.128.691 9.415.415 34.713.276 Point Resources Adm. dir. Trond-Erik Johansen 23.857.164 11.134.734 12.722.430 ConocoPhillips Adm. dir. Kristin Kragseth 16.002.626 3.829.222 12.173.404 Vår Energi Adm. dir. Eldar Sætre 12.939.452 12.850.225 89.227 Equinor Konsernsjef Helge Hammer 11.043.489 6.325.424 4.718.065 Faroe Petroleum Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 10.337.999 9.579.973 758.026 Aker BP Adm. dir. Richard Denny 7.954.727 6.859.197 1.095.530 Norske Shell Adm. dir. Torgrim Reitan 7.457.042 7.062.167 394.875 Equinor Konserndirektør Philip Duncan Hemmes 6.949.156 3.614.522 3.334.634 Eni Norge Daglig leder Timothy Dodson 5.322.974 5.110.920 212.054 Equinor Konserndirektør Irene Rummelhoff 5.151.829 4.869.537 282.292 Equinor Konserndirektør Vidar Nedrebø 5.118.171 4.700.565 417.606 Repsol Adm. dir. Kristin Færøvik 4.996.962 4.823.507 173.455 Lundin Adm. dir. Lars Christian Bacher 4.716.663 4.606.310 110.353 Equinor Konserndirektør Pierluigi Nalin 3.250.098 1.529.349 1.720.749 Edison Norge Adm. dir. Trenden er en klar, generell økning i oljetoppenes inntekter, men for enkelte henger lønnsøkningen delvis sammen med nye jobber og økt ansvar.

Mimir Kristjánsson påpeker at oljebransjen i lang tid har framhevet hvor viktig det er å kutte kostnader, og at selskapene har senket kostnadene på alt fra lønn og byråkrati.

– Dette er en del av en større trend for dem på toppen i næringslivet: De vinner hvis det går bra, og de vinner hvis det går dårlig, og det er utrolig urettferdig, sier han.

Konserntillitsvalgt i Equinor for fagforeningen Safe, Bjørn Asle Teige, får en bismak av ledernes lønninger. Han peker på at toppsjefenes lønninger ofte går opp i nedgangstider.

– Når lederne kutter i antall ansatte og i de ansattes lønn, får de ofte belønning fordi de gjorde en god jobb og nådde målene sine. Og sett fra et styre gjorde de kanskje det, men sett fra samfunnet rundt, gjorde de en dårlig jobb, sier Teige.

Forventer likhet

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ønsker at lønnsutviklingen i bransjen er lik fra topp til bunn.

– Vi forventer at ledernes lønninger har noenlunde samme utvikling som hos de ansatte, så hvis det er avvik fra dette, må det tas opp i styrene i selskapene, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen.

De siste lønnsoppgjørene i bransjen har gitt negativ utvikling i kjøpekraften blant de ansatte, ifølge konserntillitsvalgt Teige.

Men den andre konserntillitsvalgte fra Safe i Equinor, Owe Waltherzøe, mener ledernes lønninger lover godt.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor for Safe. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– At sjefene våre har fått en slik økning tar vi som et godt signal og en invitasjon til et uproblematisk lønnsoppgjør om noen måneder, sier han

Dette skjuler skattelistene Ekspandér faktaboks Skattelistene viser netto inntekt, etter alle fradrag.

Folk med store lån og høye renteutgifter vil i skattelistene for eksempel stå med lavere inntekt enn lønnsinntekten.

Vanlige fradrag er fradrag for betalte renter på lånet, foreldrefradrag, fradrag for utgifter til barnepass eller fradrag for tap ved salg av aksjer.

Man kan ha høy virkelig inntekt, men lav inntekt i skattelistene.

Heller ikke når det gjelder formue forteller skattelistene hele sannheten. Gjeld trekkes nemlig fra. Høy gjeld kan dermed «nulle ut» en stor formue.

Bolig og hytte som man eier selv, blir skattemessig verdsatt mye lavere enn det den reelle markedsverdien.

Ser lys i tunnelen

Også professor Klaus Mohn er optimistisk. Han tror lønnsutviklingen i oljefylket Rogaland vil bli positiv om noen år.

– Fra 2019 er jeg ganske overbevist om at situasjonen igjen er normalisert i oljefylket.

– Hva er egentlig normalen for oljefylket Rogaland?

– De tilsvarende tallene helt fram til 2014 viser ganske sikkert at Rogaland ikke var på bunn av lista, snarere blant de fylkene med best inntektsutvikling i Norge, sier økonomiprofessoren.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på Universitetet i Stavanger. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Selv om utviklingen i inntekt har vært dårlig i Rogaland, har fylket fortsatt den tredje høyeste gjennomsnittsinntekten.

Og Stavanger har fortsatt den høyeste gjennomsnittsinntekten av storbyene, selv om oljebyen hadde en nedgang i inntektsutviklingen på 3,4 prosent fra 2016 til 2017.

Fylkene med høyest gjennomsnittsinntekt i 2017 Ekspandér faktaboks Akershus: 371.980 Oslo: 339.877 Rogaland: 331.319 Hordaland: 315.930 Buskerud: 310.355