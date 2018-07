Politiet: Den drapssikta 17-åringen skal ha brutt seg inn her

Klokka 21.30 søndag kveld – bare timer før Sunniva Ødegård (13) ble funnet død på Møllevegen – gikk innbruddsalarmen i Trekløveren barnehage på Varhaug.

Politiet kobler den drapssikta 17-åringen til dette innbruddet. Det opplyste politiadvokat Herdis Traa til NRK etter tirsdagens pressekonferanse.

En stund etter at alarmen gikk, fikk barnehagestyrer Lars Harald Heskestad en telefon.

– Jeg ble oppringt fra et vaktselskap. Han forteller at det har vært et innbrudd i barnehagen, og spør om jeg har anledning til å komme bort og se på det, sier Heskestad.

Innbruddstyven knuste søndag kveld ei rute på Trekløveren barnehage på Varhaug, men skal ikke ha stjålet noe. Den drapssikta 17-åringen kobles til dette innbruddet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Politiet kontaktet etter en time

Vaktselskapet hadde på dette tidspunktet kontaktet politiet, noe de gjorde klokka 22.41, altså en drøy time etter at alarmen ble utløst.

Omtrent samtidig skal Sunniva Ødegård (13) ha snakket med kjæresten på telefon før linja ble brutt.

– Nå er jeg hjemme. «Shit!» var det siste hun sa, fortalte moren til Sunniva Ødegårds kjæreste til Stavanger Aftenblad mandag kveld.

Etter telefonen fra vaktselskapet dro styrer Heskestad til barnehagen. Der ventet han og mannen fra vaktselskapet på politiet. Innbruddstyven var borte, og ingenting skal ha blitt stjålet under innbruddet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er laget hull i ruta inn til døra, antageligvis for å ta opp låsen, og så ser det ikke ut som at noe er rørt inni barnehagen. Alarmen går, og da hyler det inne som gjør at personen blir skremt og stikker av, tror Heskestad.

Lars Harald Heskestad, styrer i Trekløveren barnehage. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mix-kiosken

NRK har snakket med flere personer som så den drapssikta 17-åringen på Mix-kiosken i Dublandsvegen på Varhaug i 21-tiden søndag kveld, altså like før innbruddsalarmen gikk i barnehagen.

Kiosken kalles «Bø'en» og er et sted der ungdommen på Varhaug møtes og henger, enten i bakgården eller inne i kiosken på barkrakkene.

Mix-kiosken på Varhaug hvor den sikta 17-åringen var innom kort tid før Sunniva Ødegård (13) ble funnet død. Foto: Mathias Oppedal / NRK

En av personene som NRK har snakket med, traff 17-åringen, og mener han oppførte seg helt normalt og var hyggelig.

Først skal 17-åringen ha satt på benken utfor kiosken, før han deretter gikk inn i kiosken og satt seg der.

Cirka seks timer etter ble Sunniva Ødegård funnet død.

Tirsdag ettermiddag ba politiet om to uker varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll for den siktede 17-åringen.