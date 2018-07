Siktet 17-åring var involvert i skolebrann

Det var 7. juli i år at det brøt ut en brann på Varhaug ungdomsskole.

NRK har vært i kontakt med flere uavhengige kilder som bekrefter at 17-åringen var involvert i hendelsen.

Under politiets pressekonferanse tirsdag kom det frem at 17-åringen er kjent for politiet fra tidligere. Men politiet ønsker ikke å utdype uttalelsen ytterligere.

– Når det gjelder hvilke tidligere forhold politiet kjenner siktede fra, så ønsker vi ikke kommentere det. Utenom at det ikke gjelder voldssaker, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest politidistrikt, Linda Merethe Lie.

13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet i nær gåavstand til hjemmet sitt.

Brannen pågikk i en time

Brannen på ungdomsskolen skal ha pågått i en drøy time. Det ble ikke meldt om store skader på skolen, har NRK tidligere omtalt her.

– Jeg kan bekrefte at politiet etterforsker en brann ved Varhaug ungdomsskole. Undersøkelser på stedet viste at brannen var påsatt. Saken er fortsatt under etterforskning, forteller politioverbetjent i Jæren lensmannskontor, Morten Slettebø.

17-åringen kobles også til et innbrudd i nærheten av stedet der Sunniva Ødegård (13) ble funnet. Innbruddet skal ha skjedd søndag kveld.

Politiadvokat Herdis Traa. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi fikk en beskjed om at det var gått en alarm på Trekløveren barnehage på Varhaug. Det var knust en rute i inngangsdøren. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser samme kveld, sier Slettebø.

Politiet pågrep 17-åringen mandag kveld, etter at han hadde vært inne på politistasjonen og avgitt en vitneforklaring. Gutten er nå siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård.

– 17-åringen satt i avhør hos politiet i går kveld da han ble siktet. Han nekter å ha gjort det han har siktet for, men han har vært på funnstedet, forteller politiadvokat Herdis Traa.

Tidligere sjef: Ingenting å utsette på ham

NRK har vært i kontakt med daglig leder i et entreprenørselskap på Jæren, som den siktede 17-åringen arbeidet for det siste halvåret.

Arbeidsforholdet ble avsluttet tidligere i juli. Daglig leder opplyser til NRK at grunnen var at 17-åringen skulle begynne på skole igjen.

Det ble lagt ut en rose og en bamse ved politisperringene på Varhaug mandag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Den daglige lederen forteller videre at de ikke hadde noe å utsette på ham.

Ber om varetektsfengsling

Klokken 13.30 ble 17-åringen bli fremstilt for fengsling i Jæren tingrett. Politiet kommer til å be om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.

Mens dagens pressekonferanse om drapet på Sunniva Ødegård (13) pågikk, sperret politiet av boligen der den siktede 17-åringen bor.

– Boligen til siktedes familie vil bli ransaket, men vi vet ikke når, opplyser Linda Merethe Lie i politiet.