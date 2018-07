Den siktedes forsvarer, Tor Inge Borgersen, ønsket ikke å uttale seg til pressen etter fengslingsmøtet.

– Han samtykket ikke til fengsling, forteller aktor Marte Benedicte Engsli Lysaker.

Hun ba om to uker varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll for 17-åringen, som er siktet for drap på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug på Jæren natt til mandag.

17-åringen hadde på seg grå T-skjorte, grå joggebukse og blå sko. Han ankom rettssalen sammen med sin forsvarer. De to satt seg ved siden av hverandre.

Han så rett frem og forhold seg taus. Bak ham satt tre politifolk.

I rettssalen satt også siktedes mor.

Lukkede dører

Da retten ble satt av dommer Espen Skjerven, ble pressen kastet på gangen. Etter en stund ble det klart at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører.

Retten mener at åpne dører kan være skadelig for den videre etterforskningen. De mener også det er påkrevd av hensyn til siktedes privatliv.

Politiadvokat Marte Benedicte Engsli Lysaker og forsvareren til 17-åringen, Tor Inge Borgersen, hilste på hverandre før retten ble satt. Foto: Svein Olsson / NRK

Det ble lagt vekk på at siktede er under 18 år.

– Ønsker svar

Før pressen måtte forlate fengslingsmøtet ble det klart at retten mener vilkårene er til stede for at innholdet i kjennelsen ikke blir offentlig.

NRK snakket med familiens bistandsadvokat, Harald Øglænd før fengslingsmøtet startet. Du trenger javascript for å se video. NRK snakket med familiens bistandsadvokat, Harald Øglænd før fengslingsmøtet startet.

Til stede under fengslingsmøtet var også bistandsadvokaten til familien til Sunniva Ødegård (13). Han fortalte at familien ønsket svar på hva som har skjedd og hvorfor.

– Det får de ikke ettersom den siktede ikke erkjenner straffskyld, sa Harald Øglænd.