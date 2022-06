Førre veke blei mannen i 50-åra som er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995 avhøyrt for første gong sidan oktober.

– I avhøyret har sikta saman med sin forsvarar sett fram ei begjæring om nye etterforskingsskritt som dei ønsker gjennomført, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Sikta har gått gjennom saksdokument

Mannen er også mistenkt for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i 2000. Men tema for dette avhøyret var utelukkande Tengs-saka, bekreftar politiet.

Dei er likevel tilbakehaldne med opplysingar rundt dei nye etterforskingsskritta.

– Det handlar i hovudsak om nokre nye vitneavhøyr og undersøkingar, som me nå er i gang med. Dette vil me jobba med fram mot sommaren, seier Soma.

Ifølgje den sikta sin forsvarar, Stian Kristensen, var avhøyret ønska frå deira side.

– For han har over tid nå gått gjennom vitneforklaringar som blei gitt for over 20 år tilbake i tid, for å sjå korleis det kan hjelpa på minne. Det er med bakgrunn i dette han har bede om diverse etterforskingsskritt og bede politiet om å undersøka konkrete ting, seier Kristensen.

Stian Kristensen er forsvarar for mannen i 50-åra som er sikta i Tengs-saka og mistenkt i Jørgensen-saka. Han seier at klienten hans har lese seg opp på gamle vitneavhøyr. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Tidsfrist står i fare

Dei nye etterforskingsskritta betyr at politiet si målsetjing om å vera ferdig etterforska i løpet av juni kan ryka. Soma meiner likevel at framdriftsplanen etter sommaren i står ved lag.

– Kva meir kom fram i avhøyret?

– Eg vil ikkje gå inn på kva sikta er avhøyrt om denne gongen. Det har vore spørsmål stilt til han som han har svart på, så har han også kome med begjæring om desse etterforskingsskritta, seier han.

– Samarbeider han godt?

– Han stiller i avhøyr, svarer på spørsmåla han blir stilt og fått tilbod om å kommentera bevis i saka, så vil eg ikkje seia noko meir om avhøyrssituasjonen, seier Soma.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma seier at det skal gjennomførast nok eit avhøyr med sikta denne månaden. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Jørgensen-avhøyr rett rundt hjørnet

Han bekreftar likevel at det nye avhøyret berre handla om Tengs-saka, men det er planlagt nytt avhøyr der mannen også skal svara på spørsmål om Jørgensen-saka.

Dette vil truleg også skje i løpet av juni.

– Vil dette avhøyret utelukkande handla om Jørgensen-saka?

– Me har framleis ikkje tatt stilling til korleis me skal løysa det, avsluttar Soma.

Det er planlagt at rettssaka skal ta til i slutten av oktober i år. Haugaland og Sunnhordland tingrett er bedt om å sette av ein periode på tolv veker.