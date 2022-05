– Jeg vet ikke hvor lang tid vi har brukt, men nå er det endelig klart. Det er veldig kjekt å få det klart til 17. mai, sier kunstneren Pøbel, som ønsker å være anonym.

Veggmaleriet på Bryne ble påbegynt natt til 6. april, og i natt har han og flere gode hjelpere ferdigstilt verket.

Det innebar blant annet at en svær knyttneve laget av to tonn med stål måtte på plass på toppen av bygget.

– Jeg synes det ser bra ut med knyttneven på, og jeg gleder meg til å se det i dagslys, sier kunstneren, som nå har satt signaturen sin på veggen.

Skal fungere som inspirasjon

Det enorme veggmaleriet på meieribygget i sentrum av byen er godt synlig, og levner ingen tvil om at dette er hjembyen til scoringsmaskinen. I natt la Pøbel siste hånd på verket.

Når det var ferdig ble det dekket til, klar for avduking mandag klokken 12.

Slik ser veggen ut mandag morgen. Klokken tolv skal avdukingen skje. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det skal ikke være bare for fotballfans. Håper er at det skal være inspirasjon for folk om at en kan nå drømmene sine om en jobber hardt. For han var det fotball, men det kan like gjerne være en musiker, eller en lege for den saks skyld, sier kunstneren.

Gult eller lyseblått

Lørdag spilte Haaland sin siste kamp for Borussia Dortmund. Noen har derfor spurt seg om Pøbel kom til å endre farge på kunstverket fra gult til lyseblått, nå som 21-åringen har meldt overgang til Manchester City.

– Dette er historien om Erling, så det har ingenting å si hvilken farge det er på drakta, sier Pøbel.

Etter kranbilen var ferdig gjorde den anonyme kunstneren Pøbel seg ferdig med siste rest av maleriet. Foto: Odim Omland / NRK

En av dem som tok turen for å se på ferdigstillingen var markedssjef i Bryne FK, Bjørn Hagerup Røken. Han mener at det er topp med gul drakt.

– Erling vil jo alltid ha spilt i Dortmund, så det er jo en slags dokumentasjon av historien. Det skulle bare mangle at vi skal ha Erling i Dortmund-drakt, sier Hagerup Røken.

Et samarbeid med næringsforeningen

Både Haaland og Pøbel er jærbuer fra Time kommune, og Bryne er også hjemstedet til Pøbels kanskje mest kjente kunstverk «The Lovers».

Pøbels «The Lovers» dukka opp i Bryne under pandemien i 2020, og fikk stor oppmerksomhet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Nå får det altså konkurranse om oppmerksomheten fra motivet av en av verdens beste fotballspillere.

Haaland-veggen er foreløpig det siste verket fra den anonyme kunstneren, som stadig vekker oppsikt med kunst som tar for seg aktuelle saker.

– Ideen er min, men det er et samarbeid med Bryne næringsforening. Det er de som har ordnet tillatelser på vegger og skaffe økonomi til å få bygget det, sier Pøbel.

Og Pøbel er ikke alene om å lage Haaland-kunst.

Multikunstneren Kjetil Barane har skåret ut fotballhelten i tre.