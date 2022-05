Haaland takker supporterne: – Kommer aldri til å glemme dette

Borussia Dortmund – Hertha Berlin 2–1 (0–1)

Erling Braut Haaland ble takket av før kampstart mot Hertha Berlin. Den norske superspissen startet sin siste kamp før han bytter gult med lyseblått og Dortmund med Manchester.

Jærbuen ble hentet ut på matta før start og ble hyllet med taktfaste Haaland, Haaland, Haaland mens han fikk blomster og en avskjedshilsen fra klubben.

– Jeg hører knapt hva jeg selv sier, meldte Viasats Jan Åge Fjørtoft fra indre bane.

Etter kampen tok Haaland til Instagram for å sende en hilsen til supporterne.

TAKKET: Haaland sendte en hilsen til supporterne etter kampen. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

– Det har ikke vært annet enn en glede og ære å bære denne trøyen. I Dortmund har jeg opplevd minneverdige øyeblikk, møtt spesielle mennesker og ekstraordinære lagkamerater. Jeg kommer aldri til å glemme noe av dette, skriver han.

Men et glohett hjemmepublikum fikk en iskald dusj da Dan-Axel Zagadou felte Suat Serdar på klønete vis og Ishak Belfodil satte straffen sikkert i mål etter en lengre VAR-sjekk.

De gulkledde så ut til å ha tatt en tidlig ferie i førsteomgang, og utenom et skudd en halvmeter utenfor stolpen fra Julian Brandt og et innlegg fra Zagadou som nesten lurte seg under tverrligger var sjansebeholdningen laber.

Derfor måtte også Haaland gå til pause med pipekonsert fra hjemmepublikummet etter en anonym omgang fra Jærbuen.

– Det betyr mye for Haaland

Men i andre omgang skulle Haaland vise en siste gang hva han har gjort best de siste årene; å score mål. Gjestenes Marvin Plattenhardt fikk ballen i hånda og dommer blåste straffe etter en sjekk på VAR-skjermen.

Straffen skulle selvfølgelig nordmannen ta, og etter en tur bortom Hertha-keeper Lotka gikk ballen i nettaket og Haaland noterte seg for sin 22. Bundesliga-scoring for sesongen.

SCORET: Det betydde mye for Haaland å notere seg for sin 86. scoring i sin siste kamp for Dortmund. Foto: David Inderlied / AP

Fra tribunene gjallet på nytt taktfaste Haaland, Haaland, Haaland.

– Jeg tror fansen kommer til å savne gleden ved Haaland-scoringen. Det betyr mye for Haaland også dette på en dag som denne, kommenterte Viasats Eivind Bisgaard Sundet.

Og en av de som nå skal ta over målansvaret i Dortmund er unggutten Youssoufa Moukoko som kom inn i det 82. minutt. Men 17-åringen trengte bare to minutter på å sende vertene i ledelsen.

I det klokka passerte 90 minutter ble Haaland byttet av og fikk en siste hyllest fra supporterne som har sett han score 86 mål på 89 kamper for de gul- og svartkledde.

– Han kommer til å bli huska på denne stadion i mange år, slo Bisgaard Sundet fast.

Tidenes dyreste nordmann

Det har gått fire dager siden Manchester City bekreftet at Haaland i prinsippet er klar for Pep Guardiolas mannskap. Dermed ble det satt sluttstrek for en av de største overgangssagaene i internasjonal fotball det siste året.

Den norske superspissen har blitt koblet til en rekke av verdens største klubber over lang tid, men falt altså ned på å skrive under for pappa Alfies gamle klubb som tidenes dyreste nordmann.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mente det var en overgang som ga mening.

– Det føles veldig riktig. Akkurat som da Haaland gikk til Dortmund. Han er en spisstype som klubben ikke har, dessuten er han ung og allerede på et svært høyt nivå. Alt stemmer med denne overgangen, mener Torp, som i likhet med andre kaller overgangen «det største innen norsk fotball noensinne».