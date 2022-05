– Ser du på pengene til Manchester City og hvor mye spillere koster nå til dags, er Erling Braut Haaland en billig fotballovergang med tanke på hans kvalitet, sier Sven Bisgaard Sundet.

Han er programleder i NRK-podkasten Heia Fotball.

I går kveld startet han en diskusjon som har skapt stort engasjement på Twitter. Han mener nemlig at en annen nordmann vel så gjerne kunne hatt tittelen som «tidenes dyreste».

Priser Flo til 620 millioner

– Tore André Flo sin overgang i 2000 fra Chelsea til Rangers var en kjempedyr overgang, noe du ser dersom du regner med den inflasjonen som har skjedd i markedet, sier han.

Foto: Skjermdump / Twitter

Tirsdag ble det kjent at Erling Braut Haaland gikk til Manchester City for 610 millioner norske kroner, i 2000 gikk Tore André Flo til Rangers for 161 millioner norske kroner.

Tore André Flo signerte for Glasgow Rangers i 2000. Han var i klubben frem til 2002. Da signerte han for Sunderland. Foto: JEFF J MITCHELL / Reuters

Så hvordan kan Flo være dyrere enn Haaland?

Da må en ta verdien av pengene i betraktning. Nettsiden Totallymoney.com har en kalkulator som tar hensyn til inflasjonen i fotballen de siste tiårene. Dette, sammen med en økt konsumprisindeks i samfunnet generelt, gjør at Flo blir den dyreste spilleren i norsk historie.

Så ifølge nettsiden Totallymoney.com ville Flo kostet rundt 620 millioner kroner i dagens marked.

– Dette er veldig interessant, siden det finnes så mange ulike måter å regne overgangssummer på. Det skal derimot nevnes at summene som betales i lønn, agenthonorarer og signeringsbonuser i dag, gjør at totalsummen for Haaland naturligvis er mye høyere enn i overkant av 600 millioner kroner, sier Sundet.

– Haaland-overgangen er likevel størst

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, fikk med seg Twitter-diskusjonen og har selv fundert på hvem som egentlig kan kalles «den dyreste norske fotballspilleren gjennom tidene».

Han synes tallene gir mening, men mener det handler om hvordan man formulerer seg.

– Uansett hvordan man vrir og vender på det så er Haaland-overgangen den desidert største, sier fotballekspert i NRK, Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

– Jeg synes det er rett å omtale Haaland som tidenes dyreste norske fotballspiller. Han har jo byttet klubb for den høyeste summen av alle norske fotballspillere, sier Torp.

Men om en snakker om pengenes verdi blir det noe annet ifølge fotballeksperten.

– Da var Flo-overgangen i 2000 dyrere enn det Haaland er nå, sier Torp.

Når det gjelder størrelse på overgangen, er det derimot ingen tvil om at Haaland topper alt vi tidligere har sett av norske overganger, ifølge Torp.

– Haaland-overgangen er den desidert største, uansett hvordan man vrir og vender på det. Der er det ingen tvil om. Han er den mest ettertraktede spilleren i verden, sammen med Mbappé, og det har aldri en nordmann vært tidligere.

– Kunne gått for tre ganger så mye

610 millioner kroner er hele 240 millioner mer enn hva Arsenal betalte for Martin Ødegaard forrige sommer. Frem til i går var det tidenes dyreste overgang med en norsk spiller involvert, i ren overgangssum.

Torp er klar på at det er snakk om svært høye priser, men mener likevel Manchester City fikk Haaland på billigsalg.

– Han kunne gått for mye mer forrige sommer, men det er denne utkjøpsklausulen i kontrakten hans med Borussia Dortmund som gjør at han ikke går for mer enn litt over 600 millioner kroner. Det er en kunstig lav sum for Haaland. Han kunne potensielt gått for tre ganger så mye.