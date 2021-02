Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes kunstverket, der Pøbel får frem hvor takknemlige vi alle er for den jobben de i helsetjenesten gjør, er utrolig flott. Dette fortjener virkelig de som jobber i helsetjenesten, sier Bent Høie til NRK.

I løpet av den mørke og bitende kalde natten dukket det opp ny kunst på en vegg i Stavanger.

Verket viser helseministeren som løfter en helsearbeider opp. Det bekrefter kunstneren Pøbel overfor NRK.

Helseministeren har på dress, hansker og munnbind, mens helsearbeideren er i fullt verneutstyr. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingen stor danser

Den ikoniske scenen fra filmen «Dirty Dancing», hvor Patrick Swayze løfter opp Jennifer Grey, er gjenskapt i kunstverket. Men i denne versjonen spiller helseheltene og Høie hovedrollene.

– Med mine danseferdigheter er jeg veldig glad for at dette er et bilde og ikke en film, sier Høie og ler.

– Hvordan tolker du verket?

– Jeg tolker det slik at kunstneren mener at vi skal løfte frem de som jobber i helsetjenesten og få frem hvor takknemlige vi er for den jobben de står i, spesielt under pandemien, sier Høie.

– Mange står i veldig tøffe situasjoner og har gjort det over lang tid. Jeg opplever at jeg er i det bildet som en representant for folk som løfter frem de som er i helsetjenesten, og det synes jeg er kjempefint, legger han til.

Bent Høie visste ikke at verket skulle opp på veggen utenfor sykehuset i Stavanger. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Mange helsearbeidere har nok satt pris på både kunstverket og å få en klapp på skulderen, men de hadde nok satt pris på en liten påskjønnelse i form av lønn og vilkår også?

– Ja, det forstår jeg veldig godt. Så er det heldigvis slik i Norge at det ikke er politikerne som bestemmer lønn, det blir forhandlet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Høie og fortsetter:

– Men jeg mener at vi skal lære mye av erfaringene fra pandemien, for eksempel når det gjelder bemanning og dimensjonering.

Pøbel i full sving bak en presenning i natt. Foto: Privat

Forsinket julegave

Kunstverket er signert den anonyme kunstneren Pøbel fra Bryne. Det er plassert på en vegg ikke langt fra Stavanger universitetssjukehus, og ble nok en hyggelig overraskelse for flere helsearbeidere på vei til jobb torsdag.

Det var Aftenbladet som først omtalte saken.

Kunstnerens verk dukker ofte opp helt uten forvarsel, men de har en tendens til å vekke oppsikt.

– Verket er ikke tilfeldig plassert. Det er et sted det passerer mange helsearbeidere, sier Pøbel til NRK.

– Det er en hyllest til helsevesenet, som har vært under en stor belastning under pandemien. Det er egentlig en veldig forsinket julegave. Det tok dessverre litt tid å få godkjent å plassere kunsten der, sier kunstneren videre.

Pøbel ønsker ikke å si noe mer om tankene bak verket. Det får være opp til folk selv å tolke det.

– Jeg har alltid hatt en filosofi om å la kunsten være tilgjengelig for folk flest. Dette er min måte å gi på, sier kunstneren.

Slik så verket ut underveis. Foto: Privat

Klar hyllest

Tor Ståle Moen samler på gatekunst og er lidenskapelig opptatt av dette. Han var tidlig på plass for å forevige Pøbels nyeste verk torsdag.

Han ser på det som en klar hyllest til helsearbeiderne, men mener at løftet kan tolkes på flere måter.

Tor Ståle Moen var raskt på plass for å sjekke ut Pøbels siste sprell. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det kan tolkes som at helsearbeiderne må løftes mer frem, som et signal til helsemyndighetene om at de trenger å få mer fokus. Eller at Bent Høie som en representant for helsemyndighetene løfter dem frem, sier han og fortsetter:

– Det er verdt å merke seg at begge er godt utstyrt med verneutstyr. Det kan være en generell samfunnskommentar, at vi alle har et ansvar for å beskytte både oss selv og andre, sier Moen.