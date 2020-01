Brannen på Sola blusset opp - Avinor stanset flytrafikken

Flytrafikken startet opp igjen klokken 19.30

Ifølge vår reporter på stedet er brannen slukket. Avinor valgte å stenge all flytrafikk midlertidig. Årsaken var at alle brannmannskapene var på landsida for å sjekke brannen, opplyser Avinor. Flyplassen kan ikke ta imot fly så lenge de ikke har beredskapen riktig plassert.

– Akkurat nå skjærer de vekk noen stålplater for å etterslukke med skum ved bilen som brant i 3. etasje, opplyser vår reporter.

ETTERSLUKKING: Mengder med skum ble spylt på bilene ved brannen i 3. etasje. Foto: Jarl Anders Ruset Hjelle / NRK

Flytrafikken ble midlertidig stoppet. Trafikken i området ble også sperret for biltrafikk i området en liten stund.

Klokken 19.30 var flytrafikken i gang igjen.

– De skal ha fått slukket brannen, og det er lite røyk og ikke fare for terminalen, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Sola til NTB.

Lufthavndirektøren er svært lettet over at nødetatene raskt fikk kontroll over brannen.

– Vi er ikke klar for noe mer brann. Vi kommer til å fortsette å overvåke området, sier hun.