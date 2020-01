Omfanget av gårsdagens brann ble enormt. Flytrafikken stoppet opp, mer enn tusen personer ble evakuert, deler av bygget raste ut, og mellom 200–300 biler er totalskadd.

– Hvis det er 300 biler og du ganger det med 300.000 kroner, tipper jeg det kan være snakk om skader for et tresifret millionbeløp. Så kommer bygningsmessige skader i tillegg, forteller Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Brannmannskap har jobbet med etterslokking i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn gjennom hele natta. Brannen starta rundt klokka 15.30 tirsdag, men det var først rundt midnatt brannvesenet fikk kontroll.

Avinor opplyser at det er 1600 biler som sto i parkeringshuset. I tillegg har det stått mange biler på P7, en parkeringsområdet rett ved. Disse har trolig fått røyk- og støvskader.

– Vi tror det er rundt 1500–1600 biler som er berørt på en eller annen måte, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.

Slik ser parkeringshuset ut fra luften etter brannen tirsdag. Du trenger javascript for å se video. Slik ser parkeringshuset ut fra luften etter brannen tirsdag.

Slik ser parkeringshuset ut fra luften etter brannen tirsdag. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Heldigvis er det bare ting

Carlo Marques er en av dem som har bilen sin, en Volvo V90, stående i parkeringshuset. At bilen hans kanskje sto i flammer, ble han ikke klar over før en kollega spurte om han hadde lest nyhetene.

– Hva tenkte du om det som sto der?

– Det første jeg tenkte var om det hadde gått noen menneskeliv tapt, men heldigvis hadde det ikke gjort det. Så begynte jeg å tenke på at det ville bli vanskelig å komme seg hjem, og ikke minst å få ut bilen.

Egentlig skulle Marques ha landet i Stavanger klokken 18.00 i går. Men det lot seg ikke gjøre, da flyplassen var stengt.

FIKK OVERNATTE HOS KOLLEGA: Carlos Marques fikk husly hos en kollega da flyet fra Oslo ble kansellert i går kveld. Foto: privat

– Hva tenker du om at bilen muligens er totalskadd?

– Det er selvfølgelig trist, men heldigvis er det bare ting. Nå blir det spennende å se hvor skadet bilen er, og hvor lang tid det vil ta før parkeringshuset åpner, legger han til.

Frykter at bilen er gått tapt

Lars Anders Drange har også bilen sin brannfast i parkeringshuset.

– Du frykter at bilen har gått tapt?

– Det er jeg ganske sikker på. Det ser sånn ut på bildene, sier Drange.

HADDE TENKT Å SELGE BILEN: Drange forteller at han tenkte å selge bilen i høst, dermed er det ikke et veldig stort problem at bilen mest sannsynlig er ødelagt. Foto: privat

Bilen, en Audi 2010-modell, sto plassert like ved der brannbilene sto. Han er ganske trygg på at parkeringsselskapet eller eget forsikringsselskap tar regninga.

– Vi gjør alt vi kan

Arne Voll i Gjensidige opplyser at nærmere 100 stykker har tatt kontakt.

– De fleste lurer på hva som skjer videre, og hva de skal gjøre. Det er også en del kunder som ringer fra Nordsjøen og lurer på hvordan de skal komme seg hjem.

ORDNER SEG: Alle kundene til Gjensidige med kasko eller delkasko vil få dekket dette på brannforsikringen, så den økonomiske biten for de aller fleste ordner seg, forsikrer Voll. Foto: Gjensidige

Alle kundene til Gjensidige med kasko eller delkasko vil få dekket dette på brannforsikringen, forsikrer Voll.

– Den økonomiske biten for de aller fleste ordner seg. Men det er klart dette er dramatisk. Jeg skjønner at de er fortvilet.

De fleste får leiebil

Og de aller fleste har en leiebildekning på forsikringen, legger han til.

– Alle som trenger bil vil få en leiebil i perioden de ikke har tilgang til egen bil, uavhengig om den er skadet. Det kan bli en utfordring å skaffe, men vi gjør alt vi kan.

Deler av parkeringshuset ved Stavanger lufthavn kollapset i brannen. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Nå skal de først og fremst få oversikt over situasjonen, og kartlegge skadene.

– Vi skal være veldig glad for at ingen ble skadet, eller omkom i en såpass alvorlig brann.