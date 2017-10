Markus Vikingstad begynte å gå på skøyter da han var tre år. Fra tribunen fikk han se faren spille for Düsseldorfer EG i tysk eliteserie.

– Det ligger litt i blodet. Jeg prøver selvfølgelig å gå i fars fotspor, forteller Markus.

I 2011 flyttet familien tilbake til Stavanger. Far Tore signerte en toårs kontrakt med Oilers. Det resulterte i en perfekt avslutning med karrieren for hockey-faren med NM-gull i DNB Arena.

Nå er det en ny Vikingstad på isen. Tallene på drakten har byttet rekkefølge fra 37 til 73, men det var kun fordi nummer 37 var opptatt.

– Jeg vil si jeg er en playmaker som liker å spille frem andre. Både jeg og far er store folk. En meter og 91 centimeter, forteller 17-åringen, som fyller 18 år fredag.

Faren Tore Vikingstad kunne ikke vært mer enig.

– Jeg har spilt center hele mitt liv, og han gjør det samme. Begge er vel playmakere som liker å sette opp medspillere, sier han.

Markus og Tore Vikingstad beskrives av Oilers-trener Pål Gulbrandsen som like spillertyper, men treneren mener Vikingstad junior har best skudd. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

Bedre skudd enn faren

Markus fikk innhopp tre kamper forrige sesong, men grunnet skader og suspensjoner, har den talentfulle unggutten denne sesongen allerede vært på isen i to CHL-kamper og seks eliteseriekamper.

– Det er kult å få tillit av treneren. Jeg må bare ta sjansen best mulig.

Oilers-trener Pål Gulbrandsen er klar på at Markus kan nå langt, fryktelig langt, hvis han fortsetter utviklingen.

– Han er veldig spillende og flink til å lese spillet. Samtidig er han god på skøyter og dekker mye tid. Dette er definitivt en mann for fremtiden, forteller Oilers-treneren.

Gulbrandsen var i sin tid assistenttrener for Oilers, da far Vikingstad signerte for Oilers. Nå trener han sønnen.

– Det er moro! Markus er veldig lik Tore på flere områder, men han har nok litt bedre skudd.

Oilers scorer minst

Og skuddet til Markus Vikingstad kan komme godt med for Oilers-treneren i årets sesong. Laget har slitt stort med å sette puckene i mål.

23 mål på 12 kamper er fasit for det seiersvante laget fra oljebyen. Det er færrest i eliteserien og er hovedgrunnen til at laget ligger på en skuffende 8. plass.

Tore Vikingstad tror sjansen for at seriegullet havner i Stavanger er minimal. Foto: NRK

Tirsdag står serieleder Storhamar på andre banehalvdel i DNB Arena. En kamp som blir alt annet enn enkel for Vikingstad og resten av laget.

– De er i storform og har et sterkt lag. Vi har flere skader og sykdom i laget. Det blir en tøff kamp, innrømmer Markus.

Men selv om seriegullet virker utenfor rekkevidde for fjorårets seriemestre, tror Tore Vikingstad at Oilers kan ta sitt femte strake NM-gull.

– Det blir tøft å vinne serien, men i sluttspillet tror jeg Oilers blir å regne med, sier mannen med 88 landskamper for Norge.