– Det er litt tungt å være Oilers-spiller nå. Vi sliter. Det gjelder å grave dypt og komme seg ut av denne situasjonen, sier Oilers ubestridte førstekeeper, Henrik Holm.

Søndag gikk Stavanger Oilers på sitt tredje strake tap i serien. Etter ti kamper av årets sesong står forrige sesongs mestere med tre seire og syv tap. Totalt har laget på sjette plass i serien skrapet sammen 13 poeng.

– Sesongstarten har vært alt annet enn slik vi hadde planlagt. Vi må være ærlige å si at den har vært ganske skuffende, sier styreleder og eier i Stavanger Oilers, Tore Christiansen.

– Vi har ikke vært bra nok. Målsettingen vår var å ta 20 poeng de første ni kampene, men nådde kun 11 poeng, legger Oilers-trener Pål Gulbrandsen til.

Oilers-trener Pål Gulbrandsen har sett laget sitt tape syv av ti seriekamper så langt i årets sesong. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Sliter foran mål

En av forklaringene til den lave poengfangsten skyldes uttellingen foran mål. Oilers har kun maktet å sette pucken i mål 19 ganger så langt i årets sesong.

– Vi må begynne å score mål. Når vi slipper inn ett eller to mål hver kamp, så skal det være nok til å vinne kamper. Slik har det ikke vært de siste kampene. Nå gjelder det å finne ut av det offensive, mener Henrik Holm.

Med 15 poeng opp til serieleder Frisk Asker er det lite som minner om mestertakter for laget fra oljebyen. Likevel har ikke Oilers-keeperen gitt opp gullhåpet.

– Vi har satt oss i en vanskelig posisjon, men vi har tatt igjen både ti og tolv poeng tidligere. Fortsetter vi derimot å spille som vi har gjort i det siste, så blir det ikke noen medalje. Det kan jeg si med engang, sier han.

Vurderer å forsterke laget

Oilers-eier Tore Christiansen forteller at det fortløpende vurderes om laget skal forsterkes. Han er likevel trygg på at Pål Gulbrandsen er rett mann for å få skuta på rett kjøl.

Oilers-eier Tore Christiansen har full tillit til at trener Pål Gulbrandsen skal føre laget ut av tapsrekken. Foto: Anders Fehn / NRK

– Han er definitivt rett mann for Oilers. Han har full tillit. Det skal ikke stå på det.

Christiansen får støtte av Henrik Holm, som mener at spillerne må ta sin del av skylden for sesongens resultater.

– Trenerne prøver å legge til rette for at vi skal prestere. Det er til syvende og sist vi som er ute på isen, sier Holm.

Tirsdag møtes Stavanger Oilers og Lillehammer IK til seriekamp i DNB Arena. Det gir Oilers en gylden mulighet til å komme raskt tilbake på vinnersporet igjen.

– Det nytter ikke å legge seg ned å gråte når det går dårlig, da må du jobbe enda hardere for å komme deg opp igjen, mener Oilers-treneren.