Flere stygge taklinger har preget Ishockey-Norge den siste måneden.

Tirsdag toppet det seg da Lillehammers Emil Nyhus ble liggende tilsynelatende livløs på isen i Stavanger etter en brutal takling fra Stavanger Oilers Daniel Bøen Rokseth.

– Jeg ble dårlig da jeg så det, sier Kjell Stenberg, fungerende daglig leder i Lillehammer Ishockeyklubb.

Endrer regelverket

Ishockeyforbundet endrer nå reglene som gjør det mulig å rapportere inn stygge taklinger. Nå kan det skje uten at klubbene ber om det.

– Nå har vi mulighet til å identifisere alle hendelser i ligaen der det er TV-sendinger, og da er det ingen unnskyldning for å ikke få saker vurdert. Jeg tror det vil være både preventivt og et riktig steg, sier sportssjef i Ishockeyforbundet, Petter Salsten, til NRK.

ENIG I REGELENDRING: Fungerende daglig leder i Lillehammer Ishockeyklubb, Kjell Stenberg, mener regelendringen er fornuftig. Foto: Alexander Nordby / NRK

I Lillehammer-leiren ønskes den nye regelendringen velkommen.

– Det er veldig fornuftig. Nå legger man ikke opp til at man skal skylde på hverandre. Nå kan dette utvalget gripe direkte inn uten at et en klubb skal gå ut mot en annen klubb, sier Stenberg

Havnet på sykehus

Ifølge Lillehammer-lederen fikk Nyhus en alvorlig hjernerystelse etter gårsdagens takling.

– Spilleren vår har vært på sykehus i Stavanger over natten. Han virker å ha det rimelig bra, sier Stenberg.

Onsdag kveld ble Nyhus utskrevet fra sykehuset, bekrefter lagets lege, Ole Fosse, til NRK.

– Han skal ta det med ro i dag og reiser hjem i morgen. Da vil vi gjennomføre hjernerystelses-tester og det tar den tiden det må, sier Fosse om når Nyhus er tilbake på isen.

Vil vurdere strengere straff

Frem til i dag har systemet vært slik at et utvalg kalt Players Safety (PSF) vurderer om stygge taklinger skal rapporteres inn til disiplinærutvalget i NIHF, som til slutt bestemmer om en spiller kan straffes.

PSF består av sportssjefen i forbundet, dommersjefen og en representant fra Norsk Topphockey.

Men disse har ikke kunnet rapportere inn taklinger uten at en klubb eller en dommerveileder har meldt inn situasjonen.

STRAFF-VURDERING: Neste uke vil Ishockeyforbundet vurdere å innføre strengere straffer, forteller sportssjef i hockeyforbundet, Petter Salsten. Foto: Anders Engeland / NRK

Nå kan altså PSF rapportere inn taklinger på eget initiativ.

– Vurderer dere også å innføre strengere straffer?

– Vi skal ha et forbundsstyremøte neste onsdag og der er denne tematikken spilt inn som tema. Om konsekvensen blir strengere straffer får vi se når møtet er ferdig, sier Salsten.

Flere utestengelser

Tirsdagens takling føyer seg inn i rekken av flere stygge episoder i norsk ishockey den siste tiden.

Onsdag fikk Vålerenga-spiller Martin Lauman Ylvens fem kampers karantene for en takling i ryggen på Alexander Wall i søndagens kamp.

Frisk Askers Mario Lamoureux fikk én kamps karantene etter en albuetakling av Stjernens Jesper Nipe i starten av oktober.

Ifølge Saltsen har disiplinærutvalget totalt fått fire saker etter sesongstarten i september.