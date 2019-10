Hvert år siden 2008 har den grønne pilen for antall besøkende på Preikestolen klatret rolig oppover.

I løpet av ti år har tallet på ivrige turgåere steget med 61 prosent.

Fra 118.000 turgåere til 292.622 i hele fjor. Da satte turistattraksjonen ny besøksrekord, viser tall fra Stiftelsen Preikestolen.

Og suksessen fortsetter: I sommerhalvåret 2019 har til sammen 309.956 personer besteget fjellplatået i Lysefjorden. I løpet av samme periode i fjor var antall besøkende 288.839.

Ingeborg Lund og Hilde Brattli har høstferie denne uka, og har bevisst valgt å legge turen til Preikestolen nå. De mener det er for mye folk der midt på sommeren. Foto: Magnus Stokka / NRK

Ny telleapparater gir bedre tall

En kan spørre seg om noe av æren for fjorårets rekordtall delvis kan skyldes Mission Impossible-innspillingen, da Tom Cruise dinglet fra kanten av stupet. Og ikke minst det fine sommerværet, som bare varte og varte.

Både Preikestolen og Kristoffer Joner er med i «Mission: Impossible – Fallout». Du trenger javascript for å se video. Både Preikestolen og Kristoffer Joner er med i «Mission: Impossible – Fallout».

I år har stiftelsen fått på plass nye telleapparater som skal sikre en mer nøyaktig oversikt over antall turgåere. Det kan få gamle mørketall fram i lyset. Tidligere har tallene vært basert på antall parkerte biler.

Daglig leder Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen er naturlig nok svært glad for rekordtallene. Han er særlig fornøyd med at den prosentvise økningen er størst i januar, februar og mars, i tillegg til juni.

– Det viser at vi har klart å spre trafikken en del, og det er det vi jobber for, sier han.

Daglig leder Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen har gått tre turer til det berømte fjellplatået i år. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Vi er opptatt av opplevelsen

Veksten i antall besøkende har også fått kritikk. Frykten er at Preikestolen ikke er dimensjonert for å ta imot så mange turister.

I en undersøkelse blant de besøkende kommer det fram at 22,5 prosent mener det er for mange som går til Preikestolen på én gang. 85 prosent av de besøkende oppgir i undersøkelsen at de har hatt en god eller veldig god opplevelse.

– Vi er opptatt av opplevelsen, og hvor mye vi tåler. Jeg tenker at vi må akseptere at 20 prosent synes det er for mye folk, men vi må også jobbe for å beholde de 85 prosentene som er fornøyde, sier Kjellevold.

LES OGSÅ: Når turist blir et skjellsord

I år har antall busser til Preikestolen økt, noe som påvirker folks opplevelse av turen.

– Når vi får mange busser på én gang, blir det for mange folk på stien. Vi må spre busstrafikken, sier Kjellevold.

Torsdag var flere turister på plass på parkeringsplassen ved Preikestolhytta, klare til å gå den populære fjellturen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Flest tyskere på platået

Preikestolen har besøkende fra store deler av verden. Det er tyskere som er mest ivrige, de utgjorde hele 24 prosent av de besøkende i juli og august i år. Nordmenn kommer på andreplass, mens spanjoler er på tredje.

To prosent av de besøkende i juli og august var kinesere.