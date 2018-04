– Hvis alle nordmenn hadde plukket opp en plastbit hver dag, så hadde vi fjernet fem millioner plastbiter fra bakken hver dag. Det er jo ganske enkelt, ikke sant? spurte Line Elvsåshagen i NRK-programmet Lindmo.

Hun er aktuell med NRK-serien «Planet Plast». Et program om hva den enkelte kan gjøre for å hindre plast i havet.

– Vi suser på en måte bare rundt i vårt eget liv, føler jeg. Uten at vi tenker så mye på hva vi kanskje gjør.

På en strand på Hvaler i Østfold fant Line Elvsåshagen en tysk ketchupflaske i første episode av «Planet Plast». Foto: NRK

– Vi er rett og slett tankeløse. Vi skjønner ikke at plast ikke forsvinner. For det gjør den ikke. Den havner i magen på dyr. Det er status nå, legger programlederen til.

Den siste tida har det dukket opp flere eksempler på dyr med søppel inni eller utenpå kroppen. Den såkalte plasthvalen har fått følge av blant annet kyr, delfiner og en rev.

Sett av datoen: 3. mai

For å gjøre en forskjell inviterer NRK til en landsdekkende dugnad. Vi vil ha med alle nordmenn på en skikkelig vårrengjøring av dette flotte landet.

I fjor gikk NRK Rogaland og lokale mediehus sammen om å rydde i hele Rogaland. Flere tusen mennesker bidro til å gjøre fylket litt renere.

I fjor bidro rundt 15.000 rogalendinger på ryddeaksjonen. Her representert ved en skoleklasse fra Tau. Foto: Magnus Stokka/NRK

Nå tar vi det ett steg videre: 3. mai går hele Norge sammen for å rydde.

Og oppfordringen fra ni år gamle Henriette Aase Sæbø er krystallklar:

– Noen synes det er litt ekkelt å plukke andres søppel, men det må gjøres, påpeker hun.

– Vi har et alle et ansvar

Derfor utfordrer NRK skoler, barnehager, idrettslag, korps, speidere, politiske partier, borettslag, kommuner, næringslivet og ikke minst enkeltpersoner.

Alle NRKs distriktskontorer er med på aksjonen, og den blir dekket på radio, TV og nett gjennom dagen.

– NRK skal gjennom vårens satsing vise at dette problemet gjelder oss alle, og vi har alle et ansvar. Ved hjelp av NRKs distriktskontorer over hele landet skal vi mobilisere folk fra nord til sør til å plukke plast fra gater og strender, sier nyhetssjef i Distriktsdivisjonen i NRK, Linn Sandberg Skarstein.

Detaljer om hvordan du kan bidra, kommer vi tilbake til om kort tid.

Linn Sandberg Skarstein er nyhetssjef i Distriktsdivisjonen i NRK. Foto: NRK

Gjennom dugnaden ønsker NRK å bidra til mindre søppel i naturen. Slik håper vi at Bjørn skal slippe å fange fisk med brusflasker i magen eller at bønder må nødslakte dyr som har spist ølbokser.

– Med NRKs oppdrag og tilstedeværelse over hele landet er det både riktig og viktig at vi gjør det vi kan for å løfte engasjementet rundt en av vårt tids aller største miljøproblem, sier Skarstein.

Et tips kan være å prøve «Plogging»: – Gir treninga ein heilt ny dimensjon

«Hele Norge rydder» blir arrangert i samarbeid med Hold Norge Rent. Deres Strandryddeuke arrangeres mellom 30. april og 6. mai. På deres nettside kan du melde deg på en ryddeaksjon eller opprette en selv dersom du ønsker å rydde på en strand, ved en elv eller rundt vann og innsjøer.

Slik gikk det da hele Rogaland ryddet i fjor:

Hele Rogaland ryddet fylket rent Du trenger javascript for å se video.

Husk: «Ingen kan ta alt – alle kan ta litt». En rydderunde etter jobb kan være nok!