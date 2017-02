Svein Gudmundsson. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vanlige symptomer er at dyra blir magrere, og bøndene reagerer, sier Svein Gudmundsson, spesialistveterinær ved Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes.

Han har akkurat vist NRK bilder av mageinnholdet til ei ku som instituttet har obdusert. I magen ligger store mengder plast sammen med graset dyret har spist. Ikke helt ulikt bildene av mageinnholdet til hvalen som stranda utenfor Bergen tidligere i år.

Plastfunnene skjer ikke så ofte på Veterinærinstituttet, men så er det heller ikke så ofte at kyr og okser blir obdusert.

– Vi ser bare toppen av isfjellet, tror Gudmundsson, som ikke tør anslå hvor stort problemet er.

Kan finne flere kilo plast

Det kan ligge opptil flere kilo plast i en kumage. Dette kan gi kua en falsk metthetsfølelse, og dermed spiser hun mindre. Plast som ikke kommer ut den naturlige veien, kan hindre normal fordøyelse. Kua blir tynnere, kanskje syk, og kan dø eller må avlives.

– Hvis bonden ikke er kjent med faren, kan dette bli en overraskelse, sier Gudmundsson.

Plasten som veterinærene oftest finner i kumagene, kommer fra bøndene sjøl. Nærmere bestemt fra kyras matpakker – rundballene. Metoden for å konservere gras til dyrefor har vært i bruk siden 1980-tallet, og anses som enkel og effektiv.

– Vår utfordring

Påtroppende leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, pakker sammen med mannen 10.000 høyballer i året. I kommunen de bor i, Gjesdal brukes over 100 tonn rundballplast årlig.

Marit Epletveit. Foto: Mari Friestad / NRK

– Dette er vår utfordring, og vår oppgave. Vi må bli flinkere til å skille plast og mat. Hvis vi gjør det ordentlig, havner ingen plast i magene til dyra, sier Epletveit.

Hun forklarer plastmaten med feil i pakkinga, altså at plasten kommer mellom laga med gras, men også at noen «bare er sløve».

Finner drikkeflasker på jordet

Bonden sier hun tar sitt eget og kollegenes ansvar på alvor, men vil likevel ikke frikjenne den øvrige befolkninga.

– Jeg mener at kyrne like godt kan dø av de hardere plasttinga. Drikkeflasker som folk kaster inn på jordene, for eksempel. Plast i naturen er alvorlig for alle, sier hum.

Gudmundsson på Veterinærinstituttet ser helt klart på plast som et problem i samfunnet, men tror at bondestanden er klar over sin del av ansvaret.

– Bøndene blir mer og mer bevisste på dette. De veit at de må fjerne det sjøl, og hindre at det havner i dyra, sier han.