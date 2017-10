Her løper reven med dumpet plast rundt magen

– Vi finner stadig nye ting når vi dykker. Under vann ser vi blant annet krabber som har hengt seg fast i fiskesnører og bilvrak, sier leder for Project Baseline Trondheim, Kristian Hafsmo Andersen.

Rev forvillet seg inn i plast

Dykkerne besøker jevnlig Langtangen i Børsa i Skaun kommune, og må ofte assistere dyr under vann med å komme seg fri fra vrakrester og plastikk. På søndag fikk de seg en annen overraskelse, da de så en rev med plast rundt magen.

– Han stakk av før vi fikk tatt av plasten. Vi kommer til å reise tilbake for å se om vi får lokket han til oss med hundemat, slik at vi får tatt det av, forteller Andersen.

SJOKKERT: Kristian Hafsmo Andersen blir stadig overrasket over alt de finner dumpet under vann. Foto: Project Baseline Trondheim

Et stort problem

Plast i naturen er et økende problem, og historien om «plasthvalen» har gått verden rundt, etter at den ble skutt med magen full av plast. De Trondheims-baserte dykkerne gjør også mange funn i Trøndelag.

– Vi finner alt fra felger, søppelsekker med ledninger, bilvrak og gassflasker, forteller Andersen.

Skaun kommune er klar over at stedet er blitt brukt til dumping av søppel i flere år.

– Stedet er kjent for at folk har kjørt biler ut i vannet, forteller Sigve Arnljot Laugsand til NRK.

UTSATT: Her blir mye søppel dumpet under vann. Foto: Morten Andersen / NRK

– En enkel utvei

Ifølge dykkeren er dumpingen i vannet en enkel utvei, og at folk ikke bryr seg om dyrene under vann.

– Jeg blir forbanna for at det er så mye søppel ved Langtangen. Det er trist, for folk har et sterkere forhold til dyr på land enn under vann, sier Andersen.

Ønsker en endring

Stedet i Skaun kommune har vært utsatt for dumping i årevis. Nå ønsker Andersen å få en stopper på forsøplingen.

– Det kunne vært satt opp containere, blitt sperret av eller overvåket, foreslår Andersen.