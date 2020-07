Norsk restauranteier fortviler etter at Spania igjen ble rødt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hva jeg tenker? At det var veldig, veldig, veldig dumt.

Primstad holder på å gjøre seg klar til en ny kveld på restauranten La Luna i Torrevieja i Spania. Hun har bodd og drevet restauranten i Spania siden 2004 og har gradvis investert og bygget den opp.

Hun forteller at normalt har 98 prosent av omsetningen kommet fra nordmenn. Derfor har det vært en tøff vår, men de siste ukene begynte omsetningen å ta seg opp igjen. Fredag ble imidlertid Spania igjen merket som et rødt, og nordmenn som er i landet etter midnatt må ti dager i karantene når de kommer hjem til Norge.

– Hele Spania burde ikke vært rødt. Spania er stort. Dette området er ikke rødt. Norske myndigheter burde begynt med Barcelona og Aragòn, sier hun.

Irene Primstad var Varhaug flyttet til Spania i 2004 og overtok La Luna som på den tiden kun var en bar. Foto: Privat

Økt smitte

Spania blir «rødt» ettersom det har vært en smitteøkning i landet de siste dagene, særlig i de nordlige regionene Aragón og Catalonia.

Økningen av antall tilfeller i Spania gjør at landet overstiger grenseverdien som FHI har satt på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Spania ligger nå på 30,9, viser tall fra EUs smittevernbyrå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 23. juli.

– Det er litt økning i smitten her også, men denne regionen er likevel ikke rød. Svensker og engelskmenn kan komme. Dette gjelder kun Norge. Det føles litt urettferdig, sier Primstad og viser til at FHI vurderer for eksempel Sverige regionvis.

Ifølge spanske helsemyndigheter som NY Times henter tallene sine fra har smittetallene for regionen Communidad Valenciana, der Torrevieja ligger, ligget på 9 per 100.000, altså godt under 20 som er grensen FHI har satt. Den siste uka er det regionene Aragòn, Catalonia, Navarra og Paìs Vasco (Baskerland) ligget over 20.

Brukt opp bufferen

Primstad forteller at hun ikke har noen planer om å stenge restauranten, selv om nordmennene nå skulle forsvinne igjen og bufferen hun hadde er brukt opp.

– Jeg har drevet med dette i 16 år så det er klart vi har en buffer. Men dette har jo pågått siden mars, så den er jo brukt opp, sier hun.

Torrevieja sett fra Rocio del Mar. Foto: Bent Tandstad / NRK

Primstad sier hun nå kanskje må vende blikket mot turister fra andre land og markedsføre restauranten mot dem.

Foreløpig har ikke helsemyndighetene i Norge ønsket å vurdere resten av EØS- og Schengen-området regionvis (bortsett fra Sverige) på grunn av varierende datagrunnlag i ulike regioner i Europa. Men dette kan endre seg i fremtiden varslet overlege Are Stuwitz Berg i FHI på pressekonferansen om reiserådene i dag.

– Jeg håper de vurderer regionene neste gang man legger frem reiseråd. Det er mange nordmenn som har boliger også i Spania, så det går utover mange, sier Primstad.