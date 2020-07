Etter at det ble lov å selge alkoholprodukter med over 4,7 volumprosent fra egne produksjonslokaler, har den norske siderproduksjonen blomstret.

20 nye produsenter har vokst fram de siste fire årene. Det er en tredobling.

Selve salget av norsk sider er heller ingenting å fnyse av. Vinmonopolet selger ti ganger så mye norsk sider nå som for ti år siden.

Da solgte de 15.000 liter i løpet av et år. Nå selges det årlig 160.000 liter sider fra norske gårder.

– Hvis man spør i Frankrike eller Spania om de har noen tanker om norsk sider, får du nei. Vi er ikke en kjent sidernasjon, sier Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen.

Hanen er næringsorganisasjonen som blant annet organiserer de fleste norske siderprodusenter.

Bernt Bucher-Johannessen er daglig leder i Hanen, som organiserer de fleste norske siderprodusenter. Han er overlykkelig over den utviklingen Norge har hatt i produksjon av sider. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Bucher-Johannessen er storfornøyd med at norsk sider har etablert seg så raskt og godt etter at det ble mulig å selge fra egne gårder.

Trer inn i verdenstoppen

Nylig ble det norsk suksess i den internasjonale siderkonkurransen CiderWorld, som holdes i Frankfurt i Tyskland.

Norske produsenter stakk av med to gull. Til sammen sikret Norge seg 26 medaljer under den prestisjetunge konkurransen. Færre enn Tysklands 37, men flere enn Spanias 18.

– Det finnes flere konkurranser rundt om i Europa, men dette er den absolutt mest meritterte, ifølge Bucher-Johannessen.

Gullmedaljene gikk til nybegynneren Dan Olav Sæbø fra Hjelmeland i Rogaland og siderveteranen Marius Egge fra Lier i Viken.

– Norge er ikke anerkjent i siderverdenen. Så dette sier noe om hvor raskt og godt sider har etablert seg, sier Bucher-Johannessen.

Nybegynner tar gullet

– Jeg hadde ingen forventninger. Tanken var at det skulle være en studietur. Å gå av med seieren i VM er helt uvirkelig, sier Dan Olav Sæbø fra Apal sideri i Hjelmeland.

Dan Olav Sæbø og hans helt nyetablerte Apal sideri vant en av de mest prestisjetunge prisene under VM i sider. Foto: Erik Waage / NRK

Sæbø vant i kategorien beste musserende sider, med en poengsum på 119 av 120 mulige poeng.

Etter at han fikk tilbud om å overta gården, som fram til da hadde produsert epler og saft, bestemte den tidligere tømreren seg for å prøve noe nytt.

– Spesielt etter at det ble lov til å selge selv, fristet det å ta over gården, men det lå aldri i planene. Jeg var klar for å bo her resten av livet og jobbe som tømrer, sier han.

Selv mener Sæbø at han fortsatt har mye igjen å lære.

– Jeg har kanskje laget en sider som er kåret til best i verden, men jeg vil ikke kalle meg verdensmester i å lage sider, sier han.

Egge gård vant i kategorien Is-sider. Sideren fra Lier oppnådde 120 poeng av 120 mulige.