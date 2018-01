Rogfast blir Norges største veiprosjekt noen sinne. Tunnelen blir nærmere 27 kilometer lang, og det laveste punktet blir omtrent 390 meter under havoverflaten.

I dag starter byggingen av tunnelen som skal bidra til ferjefri E39 på Vestlandet, og den første salven skal fyres av. Det er statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Samferdselsdepartementet som skal stå for smellet.

Første salve i Rogfast ble sprengt i dag Du trenger javascript for å se video.

Direktesendingen fra Arsvågen er nå over. Du kan se opptaket fra selve sprengingen øverst i saken.

– Det er godt å komme i gang. Det har vært en lang periode med planlegging, og nå er vi ved et veiskille, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen.

To løp gjør tunnelen sikrere

Vegvesenet starter med det som kalles et tverrslag, forklarer Espedal.

– Det er en cirka to kilometer lang transporttunnel for tunnelmasse, som også skal brukes som ventilasjonssjakt. Det tar ett år å bygge den, og da vil vi være inne der hvor hovedtunnelen skal bygges.

Slik vil Rogfast se ut Du trenger javascript for å se video.

Til sammenligning er Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane 24,5 kilometer lang. Men denne tunnelen har bare ett løp.

– Rogfast skal ha to løp. Dette er blant annet viktig for sikkerheten i tunnelen. Ved en brann, vil man ha et rømningsløp som alltid skal være røykfritt, sier Espedal.

Les også: Slik kan verdens lengste undersjøiske veitunnel se ut

– Vi bryter grenser

Rogfast vil koste rundt 17 milliarder kroner og vil stå ferdig i 2025 eller 2026.

– Det er en stor jobb. Vi setter nye verdensrekorder og bryter grenser. På det meste vil det være mellom 700 og 800 mennesker i sving på selve anlegget, i tillegg til underleverandørene, sier Espedal.

Statssekretæren, vegdirektøren og flere ordførere blir med på dagens markering av starten på Rogfast.