Verda forandra seg plutseleg for Terje Vallestad da Ryfast-prosjektet blei sett i gong for seks år sidan.

– Eg har hatt sju forskjellige inngangar og parkeringsplassar til huset. Eg har klatra mellom tre forskjellige gjerde, og det har til tider vore umogleg å få fram posten, seier Terje Vallestad.

Terje Vallestads hus er plassert midt i smørauget. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han eig huset som ligg midt i rundkøyringa på Madlaveien i Stavanger, der Ryfast-utbygginga har herja i ei årrekke. I periodar har han ikkje kunna bu heime. Sprengingsarbeidet har gitt følelsen av å bu i eit jordskjelvområde.

Nå ser han fram til ein rolegare kvardag. Og roleg blir til og med sjølve opninga, for koronakrisa gjer at den planlagde folkefesten er avlyst.

– Det blir heilt spesielt med digital vegopning. Det hadde eg ikkje sett føre meg då eg blei samferdselsminister for tre månader sidan, humrar Knut Arild Hareide (KrF).

Knut Arild Hareide er klar for digital opning. Foto: Samferdselsdepartementet

30. desember i fjor opna verdas lengste undersjøiske vegtunnel, Ryfylketunnelen, mellom Strand i Ryfylke og Hundvåg i Stavanger. Planen var å opna dei to Stavanger-tunnelane, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen, samtidig.

Men tidkrevjande testing av tryggingssystem og korona utsette den offisielle opninga heilt til i dag. Og heller ikkje vegopningar får unntak frå restriksjonane.

Det betyr at samferdselsminister, ordførarar og fylkesordførar deltar på video. Ifølge Statens vegvesen er dette Noregs første elektroniske vegopning.

– Det blir litt vanskeleg med snorklipping på video frå Oslo, Hareide?

– Ja, det blir det. Men det eg saknar mest, er å treffa folka og prosjektleiinga som har gjennomført eit fantastisk prosjekt. Det er unikt i verdssamanheng, og eg skulle gjerne vore der og takka dei.

DIREKTE KL. 14: Ryfast opnar Klokka 14.15 onsdag. Frå klokka 14 kan du sjå NRK si direktesending frå opninga. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE KL. 14: Ryfast opnar Klokka 14.15 onsdag. Frå klokka 14 kan du sjå NRK si direktesending frå opninga.

Nytt trafikkmønster i Stavanger-området

Den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen gjer at du kan køyra frå Solbakk i Strand til øya og bydelen Hundvåg i Stavanger på elleve minutt.

Vegnettet over øya og inn i Stavanger sentrum har samstundes vore ein flaskehals. Men onsdag er det slutt. Når Hundvågtunnelen opnar, kan du køyra mellom Strand og E39 i Stavanger på 15 minutt. Før tok ferja mellom Tau og Stavanger 40 minutt.

HISTORISK VEGOPNING: Klokka 14.15 opnar Ryfast-prosjektet som er Noregs største vegprosjekt. Foto: Statens vegvesen

Samen med den tredje tunnelen, Eiganestunnelen, bidrar prosjektet til at mykje av sentrumstrafikken i Stavanger nå går under jorda.

– Nå har me bygd tunnelar i over sju år. Då skal det blir veldig kjekt å få opna dei siste to. Dette er det største og mest komplekse vegprosjektet som er bygd i Noreg, seier prosjektleiar i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord.

– Dette er etterlengta og vil gjera reisekvardagen enklare både for folk og næringsliv i og rundt Stavanger, supplerer samferdselsminister Hareide.

Også utfordringar

Vegprosjektet til drygt åtte milliardar kroner har også hatt sine skjer i sjøen:

Ryfast-sjefen seier det ikkje berre kan vera solskinshistorier frå eit så stort prosjekt.

– Me har hatt nokre utfordringar, men i sum har det meste gått veldig bra. Me har kome i mål på kostnad, tid og kvalitet me er fornøgde med, seier Eiterjord.

Her opnar Ryfylketunnelen 30. desember 2019. Nesten fire månader seinare opnar dei to andre tunnelane i Ryfast-prosjektet. Foto: Magnus Stokka / NRK

I snart fire månader har folk køyrd Ryfylketunnelen gratis mellom Solbakk og Hundvåg. Planen var å starte bompengeinnkrevjing når heile prosjektet var opna, men dette blir utsett endå litt.

Testing av innkrevjingstutstyret er forseinka på grunn av koronasituasjonen, ifølge Vegvesenet.

For vanleg personbil med autopass-brikke vil det kosta 134 kroner gjennom heile Ryfast. Det blir halv pris på elbilar (67 kroner).