Monas sak kan bli en del av regjeringsforhandlingene

– Vi vurderer å ta ut saken fra justiskomiteen og inn i regjeringsforhandlingene.

Det sier KrF-nestlederen til NRK mandag morgen. Bollestad og KrF går inn i en travel tid med sonderinger om partiets deltakelse i en borgerlig flertallsregjering.

Men selv om det har vært mye å ta stilling til de siste månedene for Bollestad og KrF har hun fått med seg den enorme oppmerksomheten Mona Anita Espedal sin sak har fått etter Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp». Bollestad var selv en medvirkende i dokumentaren.

– Det har tatt helt av, sier hun.

KrF har tidligere fremmet et forslag om at alle oppreisningsordninger for personer som har blitt sviktet av barnevernet skal gjennomgås. I dokumentaren kom det frem at det har fantes over 40 forskjellige ordninger. Det fører til store forskjeller på hvor mye disse personene kan få i oppreisning basert på hvor de kommer fra og når saken er fra.

Mona kjemper for endring av systemet for å få det mer rettferdig. Og dette kan bli en del av regjeringsforhandlingene.

– Men det har vi ikke bestemt enda fordi vi har ikke begynt på samtalene. Per nå ligger saken i justiskomiteen, men vi vurderer å ta den ut, sier Bollestad.

Mona Anita Espedal sin sak kan bli en del av forhandlingene i ukene som kommer for KrF-nestleder Olaug Bollestad. Foto: TOM EDVINDSEN / NRK

Får støtte

Det er ikke bare i KrF Monas kamp har skapt reaksjoner.

– Man sitter igjen og er helt fortvilet etter å ha sett dokumentaren. Dette er barn som er sviktet på det groveste, sier SVs Karin Andersen.

Hun mener det vil være løftebrudd å ikke stemme gjennom forslaget til KrF. I august 2017 var Mona i Oslo og møtte politikere. Dette møtet ble til etter at Mona stod frem med sin sak i NRK i fjor. Alle partiene gikk med på å forplikte seg til en gjennomgang av deler av regelverket som omhandler oppreisningsordninger. Men id dokumentaren pekte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) på kommunene, og mente regjeringen ikke så for seg en gjennomgang.

– Jeg ble forferdet og sint av å se barneministeren som skjøv dette over på kommunene. Det er et statlig ansvar å sikre at alle har en ordning og det er ikke er store forskjeller, sier Andersen.

Barneministeren har moderert sin uttalelse til NRK Brennpunkt i etterkant av dokumentaren. Hun sier at kommunene som ikke har ordninger, eller for dårlige ordninger, bør se til kommuner som har gode.

– Hvis noen har gode ideer til hvordan dette lærings- og praksisarbeidet kan settes i system, så er vi åpne for å vurdere dem. Nå skal vi snakke mye med KrF fremover, og jeg er sikker på at vi i fellesskap finner frem til gode løsninger, sa ministeren i etterkant.

SVs Karin Andersen mener politikerne må ta ansvar i saken Mona Anita Espedal kjemper for. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Håper det hjelper

– Jeg synes dette er veldig bra, og håper det hjelper saken, sier Mona Anita Espedal selv når hun får høre at saken kan bli regjeringsmat.

– Det hjelper at det blir satt oppmerksomhet på saken. Nå ser politikerne forhåpentligvis hvor viktig dette er.