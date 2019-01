Med disse rettene kan Norge vinne Bocuse d’Or

– Jeg tror jeg kan vinne Bocuse d’Or.

– Hvorfor?

– Jeg har øye for detaljer, jobbet mye, drømt lenge, sett for meg alle mulige scenario og har et fantastisk lag i ryggen, svarer Christian André Pettersen.

Når han i dag inntar konkurransekjøkkenet, har han rundt 3000 treningstimer bak seg. 29-åringen fra Bodø, og resten av laget, sikter mot den gjeveste tittelen.

Gullsjanser

For Norge er blant favorittene til å ta nok et gull i Bocuse d’Or.

– Hvis vi leverer på topp, så har vi store pallsjanser.

Det krever presisjon på millimeternivå for å hevde seg i verdens tøffeste kokkekonkurranse. Foto: Tom Haga

Det sier trener Gunnar Hvarnes, som mener Pettersen er den sterkeste kandidaten Norge har sendt til Lyon i Frankrike på mange år.

– Han er beinhard, utrolig flink, veldig god på smak. Men det som skiller ham ut, er at han er veldig god på å trene. I tillegg er det god stemning innad i laget, forteller Hvarnes.

Lang og krevende konkurranse

Under konkurransen har hver kokk fem timer og 35 minutter på å tilberede og presentere én kjøttrett og én fiskerett for det internasjonale dommerpanelet.

Det er Bocuse d’Or som bestemmer hovedråvarene, men utover det skal hver rett bestå av tre garnityrer og én saus som velges av deltageren.

Dette er den norske menyen Ekspandér faktaboks «Chartreuse du Nord» Presentert på to måter. Servert sammen. Chartreuse med skjell & selleri, dekket med knuste tørkede, grønnsaker og fennikelfrø. Rosett av grønnsaker med sellerikaviar. Fra markedet: Øst – vest Kamskjell kosho (japansk peppersaus) med pepperrot og østersperle. Salat & spirer Langtidsbakt grønne squash med spirer og salatmajones Tangtartelett med krem av eggeplomme og tørket trøffeltang fra Lofoten Saus chartreuse *Chartreuse er en klassisk fransk fylt grønnsakkake som kan være en selvstendig hovedrett Fat «Nord» Stekt kalvekam Dekket med finhakket kalvekjøtt og arktisk krydder Salat Nord Sprøstekt kalvebrissel med sautert grønnkål og kremet sopp Potetsufflé med løk og trøffeltang fra Lofoten Potet «aligot» (tradisjonell fransk potetkrem på nye måte) Dampet purrestokk og brisselkrem Blomkålrosett Smørbakt blomkål med grønnsakkaviar Syltede reddiker med spirer Saus Kalvesjy

Rettene skal tilberedes for 14 personer: 12 til antall personer i juryen og to til presentasjon og fotografering.

Gunnar Hvarnes (bak) er trener for det norske laget under Bocuse d’Or. Foto: Marte Skodje / NRK

– Smakene må være på plass ellers vinner du ikke Bocuse d’Or. Det er som å lage et maleri, som du avdekker for første gang. Det er ingen lettvint måte å gjøre det på, sier Hvarnes.

I finalen, som starter i dag, deltar 24 av verdens beste kokker. Konkurransen går over to dager. I morgen mellom klokken 18 og 19 blir vinneren kåret.

Vinneren får en Bocuse-statuett, en plass i det prestisjefylte Bocuse d’Or vinnerakademiet og en pengepremie.