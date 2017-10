Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

3000 timer unna å innfri et løfte Christian Andrè Pettersen er 28 år og Norges beste kokk. Han skal også bli verdens beste. Det lovte han faren sin for 19 år siden.

Vilde Bratland Erikstad Journalist

Et veltet bord, kasser med kjøkkenutstyr og et kjøleskap med teksten «Live your dream» på døra, står stablet på et lite kjøkken.

Det gir en dagen derpå følelse, men det er en stund siden Årets kokk 2017. Nå står vinneren igjen i et hav av konkurranseutstyr, som gjerne skulle vært ryddet.

I fire måneder låste han seg inne på kjøkkenet med assistenten Kim Iamram (22). Her eksperimenterte de seg fram til vinnermenyen.

I Christians hånd blinker en sølvdekorasjon med utskjæringer formet som tangblader på havets bunn.

– Under Årets kokk serverte vi lam som hadde beitet ved havet. Vi bøyde sølvbladene rundt anretningen av kjøttet, slik at tangbladene levde rundt. Vi hadde også saltet lammet med tangsalt.

Men å bli Norges beste kokk er bare et delmål for å komme dit han vil.

Som niåring tok Christian faren sin i hånda og lovet å bli verdens beste kokk.

Om to år kan løftet være oppfylt. Da står Bocuse d'Or for tur – kokkenes verdensmesterskap.

Slik ser treningsrommet ut etter konkurransen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Helvetesuka og løk

Noen trener på å løpe fort, kaste langt eller hoppe høyt for å bli verdens beste. Hver eneste del i kroppen må jobbe perfekt sammen for vinnertiden, lengden eller høyden.

Christian trener på løk.

Skal løken grilles, kokes, bakes, stekes? Skal løken lages i olje eller fett? Lavtemperatur eller skal den ligge på en grill?

Ok.

Hvilken type løk da? Delikatesseløk, kepaløk, sølvløk, borretaneløk?

For at en rett skal gjøre Christian til verdens beste kokk, må enhver ingrediens harmonere og løfte opp hverandre. Hver ingrediens må eksperimenteres fram til sin perfekte rolle. Når løken er klar, står neste ingrediens for tur.

Vinnermenyen til Årets kokk tok tre måneder å eksperimentere seg fram til. Oppkjøringen til verdensfinalen vil kreve 3000 timer med trening.

Petter Northug trener i underkant av tusen hvert år.

– Jeg tror virkelig ikke mannen i gata forstår hvor mye dette her krever, sier Christian.

For å takle press og stress har han mentaltrenere for å lære seg å beherske stresset. Og for å ta det til et nytt nivå, har Christian testet boka til Erik Bertrand Larsen – Helvetesuka.

– Ikke sosiale medier, jobb hardt, tren hardt, ha faste soverutiner, og helt på slutten et våkedøgn og etterfulgt av en vanlig dag med press.

Boka går ut på å følge et strengt regime en hel uke. Ifølge forfatteren selv trenger alle ei helvetesuke, den vil forandre livet ditt.

Akkurat dèt konkluderer ikke Christian med.

Ved å stille helvetesuka opp mot andre tester Christian gjennomfører, blir nytteverdien sånn passe.

Tidligere med kokkelandslaget kjørte han økter på 48 timer uten søvn, og i perioder tester han seg alene ved å sove 1–2 timer per natt.

Da faren til Christian åpnet restaurant var Christian med på åpningen i passende antrekk. Foto: PRIVAT

– Jeg har ikke lært meg å ikke stresse, men jeg har lært å beherske det på et vis, sier Christian og mimrer tilbake til aller første gang han virkelig følte presset.

– 800 mann i Stavanger konserthus skulle ha femretters middag, og jeg fikk ansvaret for hovedretten – andebryst. Sprøstekt, sier Christian og trekker pusten og lukker øynene:

– Jeg var så djevelsk nervøs.

Hvert bryst varierte med 30–40 gram og måtte sorteres, deretter bakes i store industriovner, hvile i varmeskap og til slutt sprøstekes,

– Sjefen min så på meg og sa ..., begynner Christian før han legger om til østlandsdialekt:

– «Oversteker du disse, så er du ferdig».

Andebrystet ble rosa på innsiden og sprøtt på utsiden, for Christian var ikke ferdig men derimot knapt begynt.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Christians meritter Ekspandér faktaboks 2017: 1. Plass Årets Kokk

2017: 2. Plass Hjelper Bocuse dor Lyon team CWD

2016: 2. Plass Hjelper Bocuse d'Or Budapest team CWD

2015: 2. Plass World Final S. Pellegrino Young Chef

2015: 2. Plass Bocuse d'Or Norge – Årets Kokk

2015: 2. Plass Nordic Chef

2015: 1. Plass Semifinale S. Pellegrino

2014: 1. Plass NM i Kokkekunst

2014: 1. Plass Linie Awards

2014: 1. Plass Årets Masahiro Kokk

2013: Utmerkelse Cordon bleu

2013: Hjelper Bocuse dor Norge – Årets Kokk Team Hvarnes

2013: 1. Plass Årets Sjømatkokk

2012: 2. Plass NM i kokkekunst

2012: 1. Plass Nordic Chef of the year

2011: 3. Plass Commis til Roger Malmin, Bocuse d'Or Norge – Årets Kokk

2010: 2. Plass VM i kokkekunst med Juniorlandslaget

2011: 1. Plass NM i kokkekunst

2009: 1. Plass Rogalands Mesterskap for lærlinger

2008: 1. Plass Norgescup for lærlinger

2008: 2. Plass Nordisk Mesterskap for lærlinger

2007: 1. Plass Rogalands Mesterskap for lærlinger

Toppidrett uten ski, ball eller joggesko

– Å satan i helvete, stønner Christian.

– Det er herlig med nordlendinger på bordet, det blir det god stemning av ler naprapat Joakim Hetland mens han kopper ryggen til Christian.

Du har kanskje sett teknikken bli brukt på den amerikanske verdensmesteren i svømming, Michael Phelps?

Teknikken starter blodsirkulasjonen i ryggen, og er vel så viktig for en kokk fra Bodø.

– Vanligvis er bannskapen mye verre, jeg tror han skjerper seg fordi du er her, smiler Hetland og gnir hendene mot øvre del av ryggen.

*Knekk*

– Au faen.

Christian får ryggen "koppet". Det kan være ganske ubehagelig på en sliten kokkerygg. Foto: Vilde Bratland Erikstad,

Om to dager skal Christian reise til Boston og servere 1000 sultne mennesker under Forbes Conference, mens skuespiller Ashton Kutcher er konferansier.

Christian er også på Forbes' liste over unge talenter under tretti som er verdt å holde øye med.

Åtte svære kolli med mat skal fraktes over Atlanterhavet i cargo-fly. Alt må pakkes nøye og frysevarene må times slik at de er perfekt tint i det flyet lander.

I dag har Christian fri fra restauranten, og må gjøre alt han ikke har tid til ellers. Han besøker naprapat, regnskapsfører, designer og trener sammen med Mondos restaurantsjef for å diskutere nye menyer, og dermed spare tid.

– Jeg har nok rundt 30-40 mennesker som jobber rundt meg for at jeg skal bli verdensmester, sier Christian og tenker seg om.

– Jeg har faktisk ei slags smørebu som skilandslaget har. Bare at smørebua mi er de som skreller, pusser grønnsaker og plukker blomster. De er med og tester og finner den beste kombinasjonen.

Om det er smørebua eller regnskapsføreren som skal møtes, gir Christian alltid ut en klem.

– Etter hvert får man egentlig to familier. Det er den vanlige familien og den store kokkefamilien. Det er «one big happy family»

– Nei jeg kan ikke si det, vi har en journalist her, ler Christian og legger til at kokker er gode på skitne vitser. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Jeg lover, pappa.

Hva ville du bli som niåring? Fotballproff i England eller popstjerne?

Klarte du det?

Faren til Christian var kokk og ville ikke at gutten skulle følge hans fotspor. For kokkeyrket var beinhardt med tunge løft, lange arbeidsdager og lite familietid.

Men som niåring hadde Christian alt bestemt seg.

– Vi "shaka hands" på at hvis jeg skulle gjøre dette, så skulle jeg bli best.

Faren til Christian kom i fra Lofoten, her er de på fisketur i regionen. Foto: PRIVAT

Etter to år på kokkelinja i Bodø drar Christian til Sandnes i Rogaland for å fullføre læretiden sin. Og det får han kokkevirkeligheten rett i fleisen.

– Pappa reiste med meg ned til Sandnes og hjalp til med innflyttingen. Etterpå besøkte vi restauranten jeg skulle jobbe på for å høre om arbeidstiden min. Natt til mandag, sa de.

I to måneder jobbet Christian i bakeriet midt på natta og stort sett alene.

– Det var så drit. Det var så drit, jeg angret så sinnssykt på det karrierevalget jeg hadde tatt.

Venneløs i Sandnes ringte Christian opp faren i Bodø, og fortalte om den kjipe starten på kokkelivet.

– Han sa at nå må jeg bare bite i det sure eplet. Det kommer medgang og motgang, men du må bare gønne på. Å være kokk handler om å være kompleks, du må kunne en hel del drift. Fra A til Å.

I 2013 mister Christian faren sin. Han får hjerteinfarkt mens han er på ferie i Litauen. Plutselig er Christians mentor og den viktigste støtten borte.

– Det var sinnssykt tøft. Jeg har mye støtte rundt meg, men det blir annerledes med en fars råd som kun ønsker sønnens beste.

Fredagstaco

– Kokker er så lei av å lage mat på slutten av dagen, at de lager grandis når de kommer hjem.

– Ne-he-hei, det har jeg faktisk aldri gjort, sier Christian når han blir konfrontert med kokkemyten.

Men selv om grandisen aldri kommer over dørstokken, står fredagstacoen sterkt hos Christian.

Bare ikke den norske tacoen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi skal lage en taco med asiatisk vri. Det er hjemmelagde lefser med friske grønnsaker og urter.

Oppskrift på Christians taco Ekspandér faktaboks Stek svinekjøttdeig i hard panne til den får skikkelig farge. Ha på soya, Sweet chili sauce og søt soya til dette begynner å karamellisere seg og blir sprøtt. Lag tacolefser av mel, vann, salt og litt gjær. Server tacoen med hjemmelagde lefser, kinakål, avokado, koriander, lime, løk, agurk, basilikumblader, cottage cheese, mangosalsa og tomatsalsa. Ha gjerme noe hoisin sauce og shiracha.

– Jeg kan steke kjøttdeig, for det er det eneste jeg kan, sier Christians forlovede Ellen Therese.

Jepp, en fyr som sjeldent er hjemme før kveldstid og som ikke planlegger ferie før etter Bocuse d'Or er vunnet, er forlovet. Hvor fikk han tid til det?

– Hvordan er det å være i et forhold med en så opptatt person?

– Neh ..., begynner Ellen Therese. Hun ser på Christian, ler litt og virker overrasket over å ha fått et merkelig spørsmål.

– Jeg klarer ikke å leve uten ham. Og så har det har jo alltid vært sånn, jeg vet egentlig ikke hvordan det hadde vært å ha han hjemme ofte.

Ellen Therese gikk også på kokkelinja, men fant fort ut at yrket ikke var noe for henne. Dermed er Christian fortsatt kjøkkensjef hjemme, mens Ellen Therese er oppvasksjef Foto: Vilde Bratland erikstad / NRK

Paret møttes i 2008 da Christian deltok på Rogalands mesterskap for lærlinger, som han for øvrig vant. Ellen Therese gikk på kokkelinja, og jobbet i oppvasken for å hjelpe til. Da fant Christian et smutthull til å sjekke damer.

– Han kom bort til meg og sa sånn «døh, har du nummeret til noen jeg kjenner?». Han hadde nummeret, men han ville bare snakke med meg. Ikke sant Christian?

– Ja, eller eh ... nå ble det varmt, sier en rød Christian til bordplata, mens Ellen Therese ler høyt.

Kjøttdeigen blir til slutt stekt av Christian, og tacoen serveres pent dandert på ei lang fjøl.

Tacoen består av Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Svaret på hvorfor en konkurransekokk som tilbringer tusenvis av timer på matlaging, orker å lage fredagstaco som kunne vært servert på slottet, er ganske enkelt:

– Det er en helt syk lidenskap. Det å være kreativ med mat og glede mennesker med noe av det mest essensielle i verden, er helt fantastisk.