Sven Erik Renaa er dermed den første norske kokken som kan vise til den aller gjeveste rangeringen i den eksklusive Michelin-guiden.

Også Maaemo i Oslo har tre stjerner, men drives av danske Esben Holmboe Bang.

– Jeg er den første norske kokken som får tre stjerner. Det er en anerkjennelse for det vi har holdt på med i 15 år, sier Renaa.

Tirsdag ettermiddag landet han på Stavanger lufthavn, dagen etter at han mottok kokkeverdenens største heder i Helsinki.

Der var familie, venner og støttespillere møtt opp for å hylle stjernekokken.

Re-Naa er blant verdens beste

I 2016 sa Sven Erik Renaa:

– Vi skal være en av de beste restaurantene i Norden, og det tror jeg også at vi er.

Med omkring 20 plasser, og ingen fulle bord, drømte Sven Erik Renaa om sin første Michelin-stjerne. Senere samme år fikk han stjernen for Re-Naa.

Åtte år senere kan han gange den gleden med tre.

I går ble ikke restauranten hans bare en Nordens beste.

Men en av verdens beste.

En guttedrøm ble til virkelighet

– Det har vært helt magisk. Vi var stolte på en stjerne, to stjerner og den tredje har jeg ikke helt fordøyd. Jeg finner ikke ordene. Å få tre stjerner er en utopi, forteller han om gårsdagen.

NRK forklarer Hvilke restauranter i Norden har tre stjerner? Hvilke restauranter i Norden har tre stjerner? I Norden har kun fem andre restauranter fått tre stjerner i den eksklusive Michelin-guiden. Hvilke restauranter i Norden har tre stjerner? I Norge har vi også Maaemo, drevet av dansken Esben Holmboe Bang. Hvilke restauranter i Norden har tre stjerner? I Danmark har de også tre andre restauranter med tre stjerner. Blant disse er Noma, drevet av kokken Rene Redzepi. I tillegg har Geranium i København og Jordnær i Gentoftegade tre stjerner. Hvilke restauranter i Norden har tre stjerner? Sverige har kun en restaurant med tre stjerner. Den heter Frantzen og ligger i Stockholm. Forrige kort Neste kort

For å få tre stjerner må alt ha vært eksepsjonelt over lang tid, og det uten at man bommer på en eneste detalj.

Man må være helt perfekt. For mange restauranter er tre stjerner uoppnåelig.

Renaa sin restaurant er nå én av 144 restauranter i verden med tre stjerner i Michelin-guiden.

– Mange snakker om presset, men først og fremst er det en suksess. Presset må ikke gjøre deg ustabil og nervøs. Man må hygge seg med det og være selvsikre nok til å tro på det vi holder på med.

– Den hellige gral

Videre sier Renaa at nå skal han og kona sette seg ned å ha en prat om veien videre. Ønsket er å være i konstant utvikling.

Kokken Esben Holmboe Bang som er kjøkkensjef og medeier i Oslo-restauranten Maaemo bærer også Michelin sin høyeste utmerkelse med tre stjerner.

Han sier det er fantastisk at Re-Naa nå også har oppnådd det samme.

– Tre michelin-stjerner er den hellige gral, noe man nesten ikke tør å drømme om. Man blir oppført som en av de beste restaurantene i verden og blir nevnt i samme åndedrag som legender. Vi kan ikke gratulere Re-Naa nok, det er en glede å ønske dem velkommen.

På spørsmål om hva som må til for å oppnå dette imponerende resultatet svarer Bang følgende:

– Fullstendig hengivenhet til å gi en uforglemmelig opplevelse til hver eneste gjest som trer inn i restauranten. Man må finne gleden i dedikasjonen til faget og ha en hunger for utvikling. Tre stjerner er et ansvar, det er ekstremt høye forventninger som skal innfris og det må man ta på alvor.

Overrasket over at den tredje stjernen kom tidlig

– Det er ekstremt få restauranter i verden som har tre stjerner, sier matblogger Anders Husa.

Husa var ikke overrasket over at Re-Naa fikk den siste stjernen.

Han har selv spist på restauranten, og tenkte allerede i 2020 at maten var lik en Michelin-restaurant med tre stjerner.

Likevel er årets kåring noe spesiell. Ifølge Husa må kokkene som regel vente mye lenger før de får sin siste, tredje stjerne.

– Det var helt enestående. Jeg var ikke overraska, men jeg var litt overraska over at det kom så tidlig. Noma i København måtte vente 14 år på få sin siste stjerne.

Men det kan vel også vise hvor gode kokkene på Re-Naa er, påpeker han.

Ifølge Husa ser Michelin-guiden sine inspektører etter flere ting. Blant disse er kvaliteten på råvarene, teknikken på matlagingen, kreativiteten og særpreg, men også at dette er konsistent over tid.

– De må levere på hver eneste bit. Smakene må kunne harmonisere og være velbalanserte, og det kan ikke være en eneste rett som skiller seg ut negativt. Det må ganske enkelt være perfekt fra start til slutt, sier Husa.