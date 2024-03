Brei etterforsking etter livsfarlege trefellingar

Trefellingar over veg fekk alvorlege konsekvensar i Danmark og det same held på å skje i Sunnfjord i Vestland natt til søndag.

Fleire bilar med i alt elleve personar køyrde i tre som hadde blitt felt over vegen tre stadar i Sunnfjord.

Les også Fleire tre i vegbana: – Dette kunne enda med dødeleg utfall

Berre elleve dagar tidlegare omkom ein dansk mann, då han køyrde inn i eit stort tre som låg over vegen ved Sorø, vest for København.

Seks personar er sikta i saka i Danmark, alle er i alderen frå 19 til 21, melder DR.

Avisen Danmark omtalar både dei norske og danske hendingane i ein og same artikkel.

NRK har sendt fleire spørsmål til dansk politi, førebels utan å få svar.

Ein 55 år gamal mann miste livet ved Sorø torsdag den 14. mars i år. Han jobba som ungdomsskulelærar. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Politistasjonssjef Wenke Hope i Sunnfjord stadfestar at ho er kjent med saka i Danmark.

– Det er for enno for tidleg å seie om det er ein samanheng med den saka.

– Vi var heldige

I Sunnfjord var det fleire som køyrde inn i det eine treet som dekka heile vegen i 80-sona retning Florø.

I eine bilen sat venninne Johanne Endestad, Sofie Vaardal og Rakel Hovland Øren.

Venninne på 18 og 19 år var på veg heim frå fest då dei køyrde inn i treet som låg over vegen. Fleire synest det er ekkelt å køyre i mørket i etterkant. Frå venstre: Johanne Endestad, Sofie Vaardal og Rakel Hovland Øren. Foto: Henning Levold / NRK

Dei klarte ikkje å stoppe og køyrde inn i treet. Deretter vart dei vitne til annan bil som smadra inn i treet i motsett retning.

– Det var skummelt og vi sprang for å sjå om dei var i live. Det var ein brutal episode, seier 19 år gamle Rakel Hovland Øren.

Ingen av dei involverte vart alvorleg skadd.

– Det var først når vi kom på sjukehuset at vi innsåg kva som hadde skjedd. Vi var heldige, seier Johanne Endestad.

Jentene er både prega og opprørte etter hendinga.

– Dei som har gjort dette, gjorde det med vilje, hevdar Øren.

Bilen jentene sat i fekk synlege skadar etter samanstøyten med treet på riksveg 5 i Sunnfjord. Foto: Politiet

Politiet seier at dei har gjennomført fleire vitneavhøyr måndag, i tillegg til å undersøke tekniske spor. Det har kome fleire tips i saka.

– Har politiet mistanke om kven som kan stå bak?

– Vi har ikkje konkrete personar som er sikta eller mistenkte akkurat no, seier politistasjonssjef Wenke Hope i Sunnfjord.

Dei siste dagane har Vest politidistrikt gått tungt inn og starta etterforsking i liknande saker.

Mista livet

Ein 55 år gammal mann miste livet i Danmark. Han kom køyrande då treet landa på toppen av bilen.

Dette er treet som tok livet av 55-åringen i Danmark. Seks personar er sikta i saka. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Retten har konkludert med at det er mistanke om at «dei om kvelden 12. mars skal ha påført overhengande fare for liv og eigedom ved å felle et stort tre på Slagstrupvej i Slagelse.»

Retten meiner det også er grunnlag for mistanke om fare og aktlaust drap. Den omkomne 55-åringen jobba som ungdomsskulelærar.

I Danmark konkluderte retten med at dei seks personane som er sikta i saka, blir sette fri medan ein ventar på rettssaka.

Dei sikta i alderen 19 til 21 år har gitt detaljerte forklaringar. Dommaren meinte ikkje at det var fare for påverknad, og difor vart dei seks sleppte fri.

Dei seks har nekta straffskuld.