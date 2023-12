– Vi har ikke etterforsket en sak av dette omfanget før i vårt distrikt, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Karen Mork.

1. november i år aksjonerte politiet for full maskin mot 36 leiligheter i Stavanger-området.

De mistenkte at det foregikk prostitusjonsvirksomhet i flere av leilighetene.

I ti av leilighetene kommer politiet i kontakt med 17 prostituerte. Det er kunder som har kjøpt sex til stede i noen av leilighetene.

De finner også flere leiligheter det tidligere har vært knyttet prostituerte til.

– Vi kjenner igjen flere prostituerte fra gjentagende leieforhold tilknyttet de samme to utleierne. De leier i korte tidsrom flere ganger, og ikke nødvendigvis de samme leilighetene.

Det er en mann i 50-årene og en mann i 60-årene som er siktet for hallikvirksomhet i saken.

De to eiendomsinvestorene fra Stavanger har samarbeidet i arbeidslivet, i tillegg til at de kjenner hverandre privat.

I tillegg er to kvinner siktet i samme sak.

– Flere av de prostituerte forteller at de to mennene vet hva de driver med i leilighetene deres, sier politiadvokat Karen Mork. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Prostituerte forteller om mennene

Vi spoler tilbake til sommeren 2023.

Politiet er i kontakt med prostituerte som forteller om de to utleierne som nå er siktet for hallikvirksomhet.

– Flere av de prostituerte forteller at de to mennene vet hva de driver med i leilighetene deres, sier Mork.

Karen Mork, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, har aldri før sett lignende omfang av hallikvirksomhet i distriktet. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

Bildet som danner seg for politiet er at mennene er klar over at det drives prostitusjon i leilighetene de både fremleier, og selv eier og leier ut.

– Da starter etterforskningen og vi går i gang for fullt i august i år. Etterforskningen starter i en skjult fase.

Først etterforskes de to mennene som to separate saker, men blir etter hvert samme sak for politiet, på grunn av kjennskapet mellom mennene.

Den skjulte etterforskningen politiet setter i gang styrker hypotesene de har.

– Det er avhørt mange vitner, og det er mye beslag som er gjennomgått, på blant annet telefonene til både de prostituerte og de siktede mennene.

Har vært i kontakt med «byråer»

Politiet kartlegger etter hvert det Mork kaller byråer. Dette er byråer som organiserer prostitusjonsvirksomhet fra utlandet.

– Her er det både personer som oppretter annonser for de prostituerte på nettet, som rekrutterer kvinner og som formidler kunder direkte til de prostituerte.

Mork bekrefter at begge de siktede mennene har vært i kontakt med slike byråer, men understreker at det enda er uklart hva kontakten har dreid seg om.

Politiet etterforsker parallelt med hallikvirksomheten hva det økonomiske utbyttet har vært for mennene.

– Det har vært en måte for de å tjene penger på, vi ser at mennene har tatt høyere leiepris av de prostituerte sammenlignet med andre som de leier ut til.

Mennene sitter foreløpig varetektsfengslet.

Nekter straffskyld

Den 57 år gamle siktede mannen sin forsvarer, Odd Rune Torstrup, sier at hans klient nekter straffskyld.

Den 57-år gamle mannen sin forsvarer, Odd Rune Torstrup, sier at hans klient ønsker å forklare seg for politiet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Han har ikke vært kjent med prostitusjonsvirksomheten som har foregått i hans leiligheter, sier Torstrup.

Forsvareren påpeker at hans klient har ønsket å forklare seg til politiet, og når han blir løslatt fra varetektsfengslingen skal de sammen gjennomgå dokumentene.

– Og komme med innspill til politiet i den videre etterforskningen, sier Torstrup.

Den 61 år gamle siktede mannen sin forsvarer, Eirik Myhre, sier at også hans klient har ønsket å forklare seg til politiet.

– Det er utfordrende å være under ettertforskning på denne måten, i forbindelse med utleievirksomheten, det skaper noen utfordringer, sier Myhre.

Også han nekter straffskyld.

– Han som utleier har prøvd å ta sine forholdsregler, og mener at han ikke har hatt noe kjennskap til dette.