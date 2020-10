Løs del i girboksen trolig årsak til helikopter-nødlanding

25. september gikk alarmen på Sola. Et Sikorsky helikopter sendte ut mayday på grunn av fall i oljetrykket.

Helikopteret med fem personer om bord, var på vei fra plattformen West Elara til Sola.

Da oljetrykket falt, forberedte besetningen seg på nødlanding på havet. Varsellampen som viste lavt trykk i hovedgirboksen blinket og oljetemperaturen steg.

Det var et helikopter av denne typen som forberedte nødlandingen. Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK

Heldigvis gikk landingen helt fint, på flyplassen på Sola.

Undersøkelser på stedet viste at det manglet fire liter olje av totalt 40 liter på hovedgirboksen. Havarikommisjonen sendte delen til produsenten i USA for videre undersøkelser.

Der fant de en løs skive som ikke skulle vært der. Denne skiven er mye brukt både i og i tilknytning til hovedgirboksen.

Her ble den løse delen funnet i oljekanalen på hovedgirboksen. Foto: Havarikommisjonen/NTSB

Vil finne ut hvor skiven kom fra

Havarikommisjonen jobber med å forstå hvordan skiven kan ha kommet inn i girboksen og hvor lenge den har vært der.

– Målet er å forbedre sikkerheten og bidra til å forhindre at det skjer igjen, ikke å finne ut hvem som har gjort det, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen Foto: Kristina Kalinina / NRK

Han mener hendelsen ser ut til å være et engangstilfelle, men at det er for tidlig å konkludere med. Så langt kan de derfor heller ikke utelukke om det er en svakhet med helikoptertypen.

Halvorsen og Havarikommisjonen ser alvorlig på hendelsen.

– Enhver feil ved et helikopters girboks er svært uheldig. Når et helikopter flyr over åpent hav og det oppstår en feil i girboksen begrenser det pilotenes handlingsrom vesentlig.

Han vil ikke spekulere i om utfallet av hendelsen kunne vært et annet om helikopteret var lenger borte fra land.

Det var helikopterselskapet Bristow som hadde flygingen. De vil ikke kommentere granskingen som fortsatt pågår.

– Vi jobber tett med havarikommisjonen, og det er de som gransker hendelsen, sier administrerende direktør Heidi Wulff Heimark i Bristow Norway.

Fortsatt tillit

For de oljeansatte er det betryggende at dette trolig er et enkelttilfelle.

Leder i helikopterutvalget i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø. Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

– Jeg er glad de har funnet den mulige årsaken, og er glad for at det ikke er et problem for flytypen, sier leder i Helikopterutvalget i LO-fotbundet Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

De har god dialog med operatør og produsent, men han er likevel overrasket over at det er funnet en slik løs del.

– Det viktig å finne ut hvorfor delen lå i girboksen, enten den har løsnet eller den er glemt igjen, sier Fjeldsbø.