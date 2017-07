Vil stoppe snylte-turistene på Preikestolen

– Hello ... good morning ... your tent is on a wrong place.

Aktivitetsleder ved Preikestolen Fjellstue, Ties van Langen, forklarer høflig på engelsk at turistene har slått opp teltet ulovlig. Han ber dem om å flytte teltet. Turistene får en time på seg.

– Turistene tar seg stadig mer til rette på egen hånd, sier han.

– Det er noen som ikke har spurt oss iallfall.

– Er dette et problem?

– Ja, det blir jo et problem når noen telter like ved overnattingsstedet som vi har.

Aktivitetsleder ved Preikestolen Fjellstue, Ties van Langen, mener for mange turister tar seg til rette. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Snylter

NRK vises rundt av vertskapet på fjellstua til Stavanger Turistforening. Flere velger å telte i nærheten og snylte på fasilitetene. Teltturistene bruker både dusjene og toalettene.

– Hvis de sover her, bruker de gjerne våre fasiliteter, men de betaler ikke for seg. Hvis de ikke bruker våre fasiliteter, må vi rydde etter de har dratt, sier van Langen.

Trevor De Villies fra London er en av dem som har campet på Preikestol-området i natt uten å spørre.

– Det er et telt, ja. Vi slo det opp rett ved stranda. Vi hadde en fantastisk kveld, sier han.

Men Turistforeningen vil nå ta grep for å unngå at turistene tar seg til rette.

– Kom an! Naturen er gratis, mener Trevor De Villies fra London. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Vil anlegge teltcamping

Turistforeningen vil anlegge en egen teltcamping der gjestene må betale for seg.

– Når du ser på antall telter som er her nå, tror jeg at det er stor etterspørsel. Og så tror vi ikke at det kommer til å være noe konkurranse for eksisterende campingplasser, sier van Langen.

Men vil turistene betale? Trevor De Villies er ikke i tvil.

– Kom an! Naturen er gratis! Jeg betalte for å reise fra England til Norge, jeg bodde på hotell i går og betalte 800 kroner for et måltid... Så jeg bidrar med mitt, ler engelskmannen.