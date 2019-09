– Fantastisk kjekt! sier Jonas Andersen Sayed (KrF) til NRK.

Etter det NRK kjenner til styrer 21-åringen mot å bli tidenes yngste ordfører. KrF blir største parti i Sokndal med 26,4 prosent av stemmene.

KrF går riktignok tilbake med 1,3 prosentpoeng, men antall mandater holder seg konstant.

– Vi holder stand med seks mandater. Vi hadde regnet med å gå tilbake, men det var fordi forrige valg var det beste siden krigen, sier han.

– Ekstremt dyktig

Den lille kommunen helt sør i Rogaland har fostret et politisk talent av de helt sjeldne. I alle fall hvis vi skal tro på dem som har greie på slikt.

– Ekstremt talefør, dyktig, engasjert, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til Aftenbladet for noen måneder siden, og la til:

– Jeg tror han kan nå veldig langt i politikken.

Akkurat det siste har ikke Jonas Andersen Sayed (21) rukket å tenke skikkelig på enda. Han hadde egentlig tenkt å ta en pause fra lokalpolitikken for å få seg en skikkelig utdannelse, men så fikk 21-åringen en telefon fra nåværende ordfører Trond Arne Pedersen: Han ønsket Jonas som arvtager og listetopp.

Og selv om 21-åringen trengte over en måned på å tenke seg om, takket han ja.

– Det er for Sokndal hjertet slår hardest.

– Kan sette Sokndal på kartet

Andersen Sayed var bare 17 år da han ble krysset inn i kommunestyret i Sokndal. Nå – fire år etter – har 21-åringen god sjans til å bli tidenes yngste ordfører. Den foreløpige rekorden er 22 år.

– Akkurat det er jo en artig gimmick. Hvis jeg blir ordfører er det kult hvis dette kan sette Sokndal på kartet. At vi er en kommune som tør.

Men 21-åringen legger ikke skjul på at han mangler livserfaring, og at det kan være en ulempe.

Jonas Andersen Sayed er en kjent mann i hjembygda Sokndal. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Samtidig er det sammensetningen i det politiske lederskapet totalt sett som betyr noe, at vi har både unge og gamle, at det er godt balansert.

Sin unge alder til tross: Andersen Sayed har et stort nettverk, både i Stortinget, regjeringen og i hjemkommunen. Det kan komme godt med når penger fra blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal fordeles. Sokndal er nemlig svært flomutsatt.

– Ved en ny 200-årsflom kommer rådhuset til å ligge under vann, og skolen, institusjoner, kirken, idrettsanlegget, boligene og butikkene. Nå har sentrumsutviklingen stoppet opp, sier han.

– Helt utenkelig i India

Andersen Sayed bor for tiden i Stavanger hvor han studerer statsvitenskap. Men blir han ordfører, flytter han selvfølgelig hjem til bygda igjen. 21-åringen er også leder i Rogaland KrFU, men her vil han snart gi seg.

Det at en så ung mann kan bli ordfører, mener Andersen Sayed viser noe av det fineste med Norge.

– Faren min er fra India, hvor vi flere ganger har vært på besøk. Familien der nede synes det er helt utenkelig at så unge folk kan bli politikere og ordførere. For dem representerer politikere noe fjernt og korrupt. Jeg setter stor pris på tilliten i det norske samfunnet, og det at vi heier fram ungdommen, sier han.