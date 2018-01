– Jeg har drømt om en ny flom. Det var veldig ubehagelig. Jeg kjente at jeg var tilbake i desember 2015, sier Lund-ordfører Olav Hafstad (Ap).

Det er ikke rart han har mareritt. Det er nemlig ingenting som hindrer vannet i å fylle kommunen nok en gang. Og lamme kommunens hjørnesteinsbedrift, slik den blei under «Synne» i desember 2015.

Olav Hafstad (Ap), ordfører i Lund. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Som kommune blir vi stående veldig aleine, sier Hafstad.

Det vil koste 100 millioner kroner å sikre kommunen mot en ny flom. I statsbudsjettet er det satt av 250 millioner kroner*, ifølge NVE. For hele landet. Hvis elva renner inn i dør- og vindusfabrikken NorDan igjen, vurderer bedriften å flytte. Da forsvinner 400 arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Forskar åtvarar mot kutt i flaumsikring

Kommunen har 3259 innbyggere.

En av dem er Monica Glendrange. Hun har tre barn og huslån. Å miste jobben, et sted hvor boligmarkedet kommer til å kollapse hvis NorDan flytter ut, tør hun ikke tenke på.

«SYNNE» I 2015: Arbeidsplassen til Monica Glendrange, dør- og vindusfabrikken NorDan, på Moi i Lund kommune. Hvis en ny flom rammer bedriften like hardt som i 2015, vurderer NorDan å flytte. Foto: John Skåland

MISTER JOBBEN: Trebarnsmor Monica Glendrange jobber i hjørnesteinsbedriften NorDan. Arbeidsledigheten i kommunen vil stige til 30 prosent dersom bedriften flytter ut. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi hadde sittet her med stor gjeld, som vi ikke kunne håndtere, sier hun.

Hvis vannet skulle tvinge fabrikken til å flytte, vil arbeidsledigheten i kommunen nærme seg 30 prosent.

– Pappa, broren min, svigerinna mi. Vi jobber der, alle sammen.

Trenger 2,5 mrd.

I nabokommunen Sokndal koster flomsikring dobbelt så mye som i Lund; 200 millioner kroner. Ifølge NVE vil det koste 2,5 milliarder kroner å flom- og skredsikre de 70 kommunene som står i køen sammen med Lund og Sokndal.

– Kommunehuset kommer til å ligge under vann, skolen, institusjoner, kirken, idrettsanlegget, boligene og butikkene. Da er vi helt lamma, sier Trond Arne Pedersen (KrF).

OVERSVØMT: Ved en ny 200-årsflom vil vannet stå over hodet til Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) der han står i rådhusets førsteetasje. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Utenfor rådhuset hans renner elva Sokna fredelig forbi. Slik var det ikke i oktober. Da isolerte vannmassene flere av kommunens innbyggere. Den neste 200-årsflommen vil fylle hele førsteetasje i rådhuset.

– Det er frustrerende å se problemstillinga, og vite om løsninga, men at de som kan gjøre noe med det, ikke gjør noe, sier Pedersen.

– Blir stående aleine

Sokndal er allerede lamma, på et vis. Flomfare gir byggeforbud i hele sentrum, og næringsutviklinga har stoppa opp.

LES OGSÅ: Fremtidens flommer setter boliger i fare

Sokndal-ordføreren mener ei lang rekke regjeringer ikke har tatt saken på alvor.

VIDEO: Se innslaget fra Lørdagsrevyen 27. januar. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se innslaget fra Lørdagsrevyen 27. januar.

– Politikerne kommer veldig ofte og ser på flommen. men problemet er at da er det ingen penger, for budsjettet er allerede lagt. Det er ingen som virkelig har tatt ansvaret for dét området. Mange snakker om klimaendringer og mer nedbør, men ingen snakker om de fysiske tiltaka som må skje i kommunene, sier han.

* Inkluderer ikke midler til farekartlegging og overvåking av store fjellskred, ifølge NVE.