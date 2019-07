Valgforsker overrasket: Unge ordførerkandidater inntar valglistene

Øvre Eiker får trolig en ung ordfører fra høsten av. Der er 6 av 9 ordførerkandidater under 35 år.

– Dette er helt uvanlige tall, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Niclas Tokerud på 29 år og Adrian Tollefsen på 31 stiller begge som toppkandidater til høstens kommunevalg i Øvre Eiker. Som kandidater fra Arbeiderpartiet og Høyre skal de kjempe om å bli kommunens nye ordfører.

At såpass unge politikere stiller som ordførerkandidater har over de seinere årene blitt mer og mer vanlig.

I år er cirka 20 prosent av landets toppkandidater til kommunevalget personer under 40 år. Det viser undersøkelser fra Institutt for samfunnsforsking.

At andelen er så høy, overrasker valgforskeren.

Johannes Bergh er forsker ved Institutt for samfunnsforskning overraskes når han ser andelen unge toppkandidater i lokalpolitikken. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Det har lenge vært vanskelig for norske partier å få unge politikere til å stille høyt på listene, men det ser ut til at de har lyktes rimelig bra i år, sier Bergh.

Forskeren forteller at det de siste årene har vært flere unge å se i politikken, og han mener den høye andelen vi ser i år kan være en del av en større trend.

Ønsker å inspirere

At relativt unge politikere er ordførerkandidater vil trolig påvirke valgkampen og partienes prioriteringer. Kandidatene fra Øvre Eiker mener det er en fordel at de er på et stadium i livet mange av velgerne kan identifisere seg med.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for at Arbeiderpartiet tør å ta sjansen når jeg fortsatt er ung, sier Tokerud. Foto: Azad Razaei / NRK

– En av fordelene med å være såpass ung er at jeg har planer om å benytte meg av alle de kommunale tjenestene fremover, som barnehagetilbudet og skoletilbudet, sier Niclas Tokerud (Ap).

Han og Adrian Tollefsen (H) håper deres valgdeltagelse kan inspirere flere unge til å bruke stemmeretten sin.

– Sak er viktig, men jeg tror også personen som stiller til valg har en betydning. Jeg tror unge mennesker identifiserer seg i større grad med unge enn eldre politikere, sier Tollefsen (H).

Den eneste ulempen de to ordførerkandidatene ser ved å være unge politikere er at de ikke kan skryte på seg 40 års erfaring. Foto: Azad Razaei / NRK

Kan påvirke valgdeltakelsen

Når vi til høsten skal gå til stemmeurnene tror valgforsker Bergh at et ungt engasjement vil kunne gjenspeiles.

– Vi har sett at unge velgere gjerne stemmer på andre unge kandidater. Det å kunne stemme på noen som ligner på en selv påvirker viljen vår til å stille opp, forteller forskeren.

På gata i Hokksund møter NRK to unge velgere. Jenny Sørbye og Charlotte Hovde skal begge stemme til høsten, og syns det er bra at unge politikere trer fram.

Jenny Sørbye og Charlotte Hovde er glad det er unge mennesker å se i lokalpolitikken. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det er veldig bra at det kommer litt nytt blod.

Samtidig tror de to jentene at mange unge i dag er politisk engasjerte og bryr seg om saker, og ikke bare stemmer på person.

– For oss er det mye viktigere hvilke saker disse politikerne kommer med, enn akkurat hvor gamle de er. Vi vil heller ha eldre politikere som går til valg på det vi er opptatt av, enn å stemme på en bare fordi vedkommende er ung, sier jentene samstemte.