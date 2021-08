Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere denne uka ble det kjent at bare 26,6 prosent av lærere og ansatte i barnehager har fått andre dose av koronavaksinen. Det er 8 prosent færre enn generelt i befolkningen.

Tallene fikk Utdanningsforbundet til å se rødt. Leder Steffen Handal mener tallene er altfor lave og uttalte til NRK at det var nesten provoserende å se.

Men nå har flere kommuner kastet seg rundt for å kunne tilby dose to til lærere og barnehageansatte.

Ungdomsskolelærer Siv Bente Berge i Stavanger har fått sitt andre sprøytestikk denne uka. Hun er glad for beskyttelsen vaksinen gir.

– Det er veldig greit å få tatt vaksinen før skolen starter, sier hun.

Ungdomsskolelærer Siv Bente Berge i Stavanger. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Berges erfaring er at elevene ikke alltid følger smittevernreglene som gjelder på de ulike nivåene, selv om de prøver.

– Vi har kanskje ikke levd med de reglene som myndighetene tenker at det skal være til enhver tid, sier hun.

Kommunene bestemmer selv

Stavanger er blant kommunene som regner med at alle som jobber i skole eller barnehage skal ha fått mulighet til å bli fullvaksinert før skolestart.

– Det er utrolig viktig for oss å gi lærere og ansatte i barnehage muligheten til å vaksinere seg slik at de er beskyttet. Det er viktig at smitten ikke får spre seg og at de føler en trygghet i arbeidshverdagen sin, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Kaj Hjertenes / NRK

I mars sendte ordførerne på Nord-Jæren en forespørsel til regjeringen om å prioritere lærere og barnehageansatte i vaksineringen. Da ble svaret nei.

Men i slutten av juni åpnet regjeringen for at kommunene kunne bestemme selv.

– Vi skulle egentlig gjort dette langt tidligere. Men vi snur oss fort rundt nå, sier Nordtun.

Kristiansand har gjort det samme som Stavanger og sendt tilbud til lærere og barnehageansatte om å bestille vaksinetime før skolestart.

I Bergen og Trondheim har kommunene åpnet for drop in-vaksinering av lærere og barnehageansatte.

Oslo har ikke prioritert lærere eller barnehageansatte, men har åpnet for at flere kan fremskynde vaksinetimen sin.

Bekymrede lærere

Vaksineringen av lærere og ansatte i barnehager har skapt mye debatt. Leder Irene Salthe i Utdanningsforbundet i Stavanger sier flere lærere har vært bekymret for å dra på jobb uten den beskyttelsen vaksinen gir.

Leder Irene Salthe i Utdanningsforbundet i Stavanger. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Våre folk i barnehager og skoler har stått i frontlinjen hele veien. De har ikke hatt noen særlig grad av beskyttelse, sier hun.

Ifølge Salthe har medlemmene hennes fryktet for både sin egen og andres helse.

– Mange lærere har vært veldig bekymret for å bli smittet selv, men også med tanke på å smitte andre.