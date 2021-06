Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjennom pandemien har det vore eit mål å skjerme dei yngste i størst mogleg grad. Det har gjort at skular og barnehagar i stor grad har vore opne. Men dei som jobbar desse stadane har ikkje vore blant yrkesgruppene som har vore prioritert i vaksinekøen.

No kjem regjeringa med nye prioriteringar for yrke utanfor helsesektoren. Og no blir dei tilsette i skulen og barnehagar prioritert, slik at dei er ferdig vaksinerte til hausten.

– Alle lærarar, tilsette i barnehagane og SFO skal vere ferdig vaksinert når barnehagane og skulane startar igjen til hausten., seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NRK.

Kommunane må omdisponere opp mot 10 prosent av vaksinane for å få dette til.

Vil ha grønt nivå til hausten

Det har lenge vore eit ønske frå lærarar og tilsette i barnehagane å bli prioritert. Dei meiner dei har stått i førstelinja, på lik linje med helsetilsette. Folkehelseinstituttet opna for å prioritere lærarar allereie i april. Men det er først no regjeringa vil opne for at det kan skje.

Grunnen til at tilsette i skular og barnehagar blir prioritert no, er at det skal bli mogeleg å halde grønt nivå til hausten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Grunnen til at dette kjem no er at vaksineringa har teke lenger tid enn det ein trudde skulle vere tilfelle.

– Difor må vi forsere vaksineringa i skular og barnehagar slik at dei kan vere på grønt nivå etter sommarferien, seier Melby.

Lærarane er letta

Utdanningsforbundet meiner det var godt at avgjerda kom no, og at det kan gjere det tryggare å vende tilbake til hausten.

– No er det mange lærarar som blir letta. Dette gjer det tryggare å kome tilbake etter sommaren, og det vil gi elevane eit betre tilbod, seier leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Steffen Handal blir salig når han får vite at lærarane blir prioritert i vaksinekøen. Dette vil gjere det tryggare å opne skulane etter sommaren igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han skulle gjerne ha sett at dette hadde kome tidlegare, men er likevel glad for at dette kjem på plass no.

– Vi har teke dette opp med styresmaktene fleire gongar. Men vi har til no fått beskjed om at det ikkje er nokon grunn til å bli prioritert. Difor er det bra at dette endeleg skjer, seier han.

